El Atlético golea al Tottenham y deja tarea pendiente para la vuelta

Julián Álvarez celebra un gol con el Atlético de Madrid. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha goleado este martes por 5-2 al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final en la Liga de Campeones, con doblete incluido de Julián Álvarez para los madrileños, en un partido dinamitado por los tempraneros fallos en la zaga del equipo inglés, quedando así señalado su portero Antonin Kinsky.

En el Riyadh Air Metropolitano, con climatología fría por llovizna, la afición local realizó un mosaico y en el fondo sur se desplegó una gran pancarta con el lema 'De tus colores me enamoré'. Y desde el inicio de partido hubo fallos de todos los colores, ya que Kinsky en el minuto 6 se trastabilló dando un pase en corto y facilitó la acción del 1-0.

En el costado izquierdo del ataque local, Ademola Lookman cazó esa bola antes que el defensa rival Kevin Danso, se la pasó a Julián Álvarez y éste se la cedió rápidamente a Marcos Llorente, quien de primeras y en carrera ejecutó un derechazo raso y cruzado que batió al portero checo.

La respuesta de los 'spurs' fue un disparo lejano de Mathys Tel, que Jan Oblak atrapó en posición centrada de su portería, pero luego el esloveno erró un pase y provocó otra ocasión rival, si bien Richarlison la malgastó con un remate forzado que se fue a córner. Y justo antes del primer cuarto de hora llegó el surrealismo a San Blas-Canillejas.

Llorente peleó un balón alto y lo tocó hacia delante, donde Micky van de Ven ejercía de último hombre de la zaga y se resbaló de repente; por ahí andaba atento Antoine Griezmann, que controló y avanzó hasta el área rival, donde con calma esquivó la llegada de otro defensor e hizo el 2-0 con un zurdazo raso y cercano al poste, a pie cambiado de Kinsky.

Para colmo del Tottenham, apenas un minuto más tarde y nada más haber sacado del círculo central, su portero checo recibió un pase y no supo perfilarse para pegar el patadón; el esférico dio en su pierna de apoyo y quedó a merced de que Julián Álvarez empujase el 3-0 tras controlar a placer. Ni gota de llovizna quedaba, pero Kinsky estaba en una tormenta.

Su entrenador, Igor Tudor, decidió 'ipso facto' sustituir al portero titular para poner a Guglielmo Vicario, el que sí suele jugar cada día. Ya había sido raro este movimiento en el once inicial y los tres goles colchoneros confirmaron el desastre, a lo que se sumó el 4-0 de Robin Le Normand en el 22' después del saque de una falta lateral y un barullo.

El paradón de Vicario, pues un zaguero había peinado ese balón y lo había desviado, quedó empañado porque sus compañeros seguían en 'shock' y no evitaron que el posterior remate de cabeza de Le Normand entrase en su portería. Hubo con eso un amago de relajación local, que además costó el 4-1 (26') a raíz de un ataque de Richarlison por la banda izquierda.

El delantero brasileño recortó hacia dentro y pasó en paralelo hacia el lado opuesto, donde Matteo Ruggeri falló al intentar cortar y Pedro Porro se acomodó la pelota para anotar un fuerte derechazo raso. Además, antes del descanso creó el Tottenham otras dos oportunidades claras con sendos cabezazos, el primero de ellos de Richarlison, pero invalidado.

El segundo cabezazo, a poco de irse a los vestuarios, fue de 'Cuti' Romero en un córner y se estrelló en el poste. En la reanudación, Tudor introdujo en el campo a Conor Gallagher y a Dominic Solanke para cambiar algo la dinámica del encuentro. Lejos de la realidad, llegó la 'manita' rojiblanca en el minuto 55, obra de la 'Araña' Álvarez para su doblete.

Eso sí, medio gol era simbólicamente de Oblak, pues en el germen de la jugada había hecho un paradón tras un cabezazo de Richarlison en el corazón del área. En ese mismo lance, la zaga del Atlético despejó con un pelotazo y Griezmann lo pinchó dando un taconazo para Álvarez, quien realizó un control orientado hacia delante y lanzando un esprint lejano.

El '19' colchonero se recorrió medio campo perseguido por un jugador rival, pero siguió adelantado mientras guiaba la pelota y definió en el 5-1 un derechazo raso y cruzado para batir a Vicario, quien había hecho una media salida. Entonces Diego Pablo Simeone aprovechó la coyuntura para rotar a su banquillo, con regreso de Pablo Barrios tras su lesión.

Aun así, la fiesta no fue completa porque Oblak en el 76' erró otro pase en salida desde atrás; Porro robó el balón y de inmediato pasó a Solanke, quien dentro del área local enganchó un firme derechazo cercano y que entró casi por la escuadra. Pese a la entrada de Xavi Simons en el terreno de juego para los últimos minutos, el Tottenham no amenazó más.

Un duro choque de cabezas entre Romero y su compañero Palhinha en el tiempo de descuento alargó un partido sin mucha más historia, donde todo se centró en la salud de esos dos jugadores visitantes. Ambos finalmente se marcharon a vestuarios y el árbitro decidió señalar la conclusión de la ida de esta eliminatoria, cuya vuelta será en Londres el 18 de marzo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 5 - TOTTENHAM HOTSPUR, 2 (4-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente (Sorloth, min.69), Cardoso, Lookman (Barrios, min.69); Griezmann (Koke, min.81) y Julián Álvarez (Nico González, min.73).

TOTTENHAM HOTSPUR: Kinsky (Vicario, min.17); Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence (Simons, min.83); Gray, Sarr; Kolo Muani (Solanke, min.46), Tel (Gallagher, min.46) y Richarlison (Palhinha, min.68).

--GOLES:

1-0, min.6: Llorente.

2-0, min.14: Griezmann.

3-0, min.15: Julián Álvarez.

4-0, min.22: Le Normand.

4-1, min.26: Porro.

5-1, min.55: Julián Álvarez.

5-2, min.76: Solanke.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (PBA). Amonestó con tarjeta amarilla a Spence (min.6), Richarlison (min.60), Gray (min.62), Danso (min.80) y Romero (min.85) en el Tottenham Hotspur.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 64.168 espectadores.