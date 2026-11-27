Archivo - Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. - Acero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha entregado este viernes en el Riyadh Air Metropolitano sus insignias de oro a 86 socios que esta temporada 2026-27 cumplen 50 años de vinculación ininterrumpida con el club colchonero.

Acorde a su comunicado de prensa, fue "una emotiva ceremonia" donde se rindió homenaje a esos 86 socios, uno de ellos a título póstumo, "que se dieron de alta durante el año 1976 y que acumulan cinco décadas de fidelidad" a la entidad rojiblanca.

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dio la bienvenida a los homenajeados, a sus familiares y al resto de acompañantes en un evento que contó con la participación del futbolista nigeriano Ademola Lookman representando a la primera plantilla del equipo masculino.

Junto a ellos estuvieron presentes en el acto leyendas atléticas como Adelardo Rodríguez y Miguel Ángel Ruiz, además del exjugador y actual consejero David Villa y también la Junta Directiva del Senado del Atlético, según detalló la misma nota de prensa.

"Más de medio siglo de fidelidad de forma ininterrumpida y toda una vida apoyando al club. Muchas vivencias, esfuerzos y familias detrás de cada historia. Todos vosotros compartís un sentimiento común y tenéis una misma seña de identidad: ser del Atlético de Madrid", apuntó Cerezo.

"Durante todo este tiempo habéis vivido infinidad de emociones, acontecimientos y experiencias inolvidables; como también momentos delicados en los que el club ha salido adelante gracias al espíritu guerrero y a la capacidad de superación y unión que nos distingue a los atléticos. Y habéis sido testigos de muchos de los títulos logrados por el Atlético de Madrid en su historia", señaló el presidente colchonero.

Durante estos 50 años, según añadió la nota de prensa, "la fidelidad y el apoyo incondicional de estos socios han contribuido a fortalecer la identidad rojiblanca generación tras generación, transmitida de padres a hijos, que continúan compartiendo la misma pasión rojiblanca".

"Por ello, con el orgullo que merece una trayectoria tan especial, fueron protagonistas de uno de los actos más emotivos que organiza el club cada año y pasarán a formar parte del Senado del Atlético de Madrid, órgano del club que reúne a los socios de mayor antigüedad y compromiso con nuestra entidad", concluyó el comunicado del Atleti.