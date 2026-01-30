El Atlético de Madrid necesita levantar el ánimo

Archivo - El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez disputa un balón. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este sábado (18.30 horas) al Levante UD en la jornada 22 de LaLiga EA Sports, partido que se antoja crucial para los intereses rojiblancos en su ímpetu de no descolgarse de la cabeza por completo y enjuagar el varapalo europeo, mientras que los 'granotas' buscarán confirmar las buenas sensaciones del pasado fin de semana.

Sin tiempo para lamerse las heridas por el 1-2 encajado contra el Bodo/Glimt, que le acarreó su primera derrota de esta temporada en el Riyadh Air Metropolitano y le privó del top 8 en la Liga de Campeones, el Atlético debe encauzar el rumbo de una campaña que se vislumbra en blanco. Pero los pupilos de Diego Pablo Simeone se resisten a no tocar metal en este 2026 manteniéndose con vida en las tres competiciones.

Los rojiblancos llegan al Estadio Ciutat de València tras recuperar el tercer puesto liguero la semana pasada con su victoria por 3-0 en el Metropolitano ante el Mallorca, pero son conscientes que un tropiezo adicional puede resultar funesto en su intento por no perder comba con FC Barcelona y Real Madrid en la zona más alta de la clasificación. Por ello, afrontan esta visita a Valencia como una prueba de madurez.

El 'Cholo' Simeone espera una reacción inmediata de sus jugadores, especialmente lejos de casa, donde han dejado escapar puntos valiosos esta temporada. De sus diez encuentros como visitante, tan solo en tres se marcharon con los tres puntos de regreso a Madrid. Es un registro muy pobre para un equipo que al inicio de curso aspiraba a luchar por todos los títulos, pero que lejos de la realidad está mostrando irregularidad, con partidos solventes alternados con otros sin contundencia en el área.

Cierto es que en Primera División ahora mismo acumulan una racha de cinco partidos sin perder (4V y 1E), pero llegan a un estadio que se les atraganta últimamente más de la cuenta. Sin ir más lejos, en la última Liga que levantaron los colchoneros no fueron capaces de ganar ninguno de su dos enfrentamientos ante el Levante, precedente al que se agarran los 'granotas' en su reto de salir del descenso diez jornadas después.

El equipo de Luís Castro afronta este choque con renovado optimismo tras sus buenas sensaciones en la apertura de la jornada anterior, al ganar en casa 'in extremis' al Elche por 3-2. Significó la primera victoria delante de su afición en esta campaña y dio señales de crecer, tanto en juego como en confianza. La llegada del técnico luso ha traído un cambio en la dinámica del plantel, que con él en su banquillo ha logrado en cuatro jornadas los mismos dos triunfos que hasta su fichaje.

Y quiere mantener esa mejoría en la visita del Atlético, algo que además le acercaría a zona de salvación, ahora mismo a cinco puntos. Sin embargo, para ello ha de cortar una sangría en defensa que lo sitúa como el segundo conjunto con más goles en contra (34), 20 de ellos en casa, la cifra más alta de la categoría. Y esa grieta debe explotar el Atleti en las botas de Julián Álvarez para romper de una vez su amplia sequía goleadora; su último gol fue en la visita a Eindhoven hace más de mes y medio, en un encuentro de la Champions League contra el PSV.

La 'Araña' será previsiblemente de la partida junto con Alexander Sorloth, que llega enchufado tras ver puerta en cinco ocasiones en lo que llevamos de 2026 y que aprovecha la baja por lesión de Antoine Griezmann. Además, en los visitantes es duda Giuliano Simeone, que sigue convaleciente de un proceso febril que ya le impidió jugar el pasado miércoles ante el Bodo/Glimt. Su puesto lo ocuparía Thiago Almada.

Por parte de los locales, Castro lidia con las bajas de Diego Pampín, Víctor García y Unai Elgezabal, con las que ya contaba previamente. Karl Etta Eyong volverá a ser la referencia en el ataque en su búsqueda de ver puerta después reincorporarse al equipo valenciano fuera de forma, habiendo disputado una discreta Copa África con la selección de Camerún.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Manu Sánchez; Tunde, Arriaga, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Romero y Etta Eyong.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Almada, Koke, Barrios, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán).

--ESTADIO: Ciutat de València.

--Hora: 18.30/DAZN.