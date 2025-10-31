Atlético de Madrid - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado en su fortín del Riyadh Air Metropolitano al Sevilla FC, en un duelo correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 y que espera solventar apoyado en su fortaleza en casa y ante un rival un tanto irregular, pero con peligro a domicilio.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Koke, Gallagher; Giuliano, Baena, Nico González; y Julián Álvarez.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Gudelj, Mendy, Sow; Juanlu, Romero y Vargas.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Sevilla de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 1 de noviembre a las 16.15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los colchoneros y los hispalenses se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.