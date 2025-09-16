Archivo - Mohamed Salah dispara a puerta ante Jan Olbak en el Liverpool-Atlético de Madrid de la Liga de Campeones 21-22 - Darren Staples/CSM via ZUMA Wire / DPA - Archivo

El Atlético prueba su fondo de armario en el examen de Anfield

El conjunto colchonero, también sin Julián Álvarez y Cardoso, visita al candidato Liverpool en su estreno en la Champions

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid arrancará este miércoles un nuevo intento de volver a brillar entre los mejores equipos europeos con su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 y lo hará en Anfield (21.00 horas) ante un candidato a todo como el Liverpool FC inglés, un primer examen de mucho nivel tanto para empezar a tantear sus posibilidades, aparcar dudas y para probar la profundidad de su armario, algo vacío por nuevas bajas como las de Julián Álvarez y Johnny Cardoso.

El conjunto rojiblanco vuelve a presentarse ante la élite continental con ganas y ambición después de muchas temporadas en las que se le ha atragantado un tanto la máxima competición continental donde fue uno de sus principales protagonistas mediados de la década anterior. Sin embargo, su última semifinal fue en el 2017 y desde entonces ha vivido más decepciones que alegrías.

Seguramente una de estas últimas fue precisamente en Anfield. Allí, con la pandemia de coronavirus a punto de desatarse definitivamente, fue capaz de clasificarse para los cuartos de final ante el por entonces defensor del título tras aguantar el 1-0 de la ida y sobrevivir en una prórroga donde fue clave Marcos Llorente para remontar un 2-0 y sacar billete para la posterior 'Final a 8' que se disputó en agosto en Portugal, donde el sueño acabó a las primeras de cambio ante el RB Leipzig alemán.

Los dos equipos se volvieron a ver las caras dos campañas después, con sendas victorias 'red' en la fase de grupos (2-3 y 2-0), y ahora se cruzan de nuevo en un duelo sin tantas urgencias, pero importante para empezar a mandar un mensaje de sus aspiraciones, muy ambiciosas en el caso de los de Arne Slot tras el revés de la pasada campaña.

Tanto el Liverpool como el Atlético estuvieron en el 'Top 8' del nuevo formato, en la primera y la quinta plaza respectivamente, pero no les sirvió de demasiado y ambos se despidieron en el primer cruce de octavos, en ambos casos por penaltis, ante el PSG francés, pese a ganar la ida en París, y el Real Madrid, una vez más verdugo europeo colchonero.

Los dos son sabedores de la importancia de estos duelos directos donde los locales quieren imponer su estadio y su mejor arranque frente a los de Diego Pablo Simeone, más aliviados tras el fin de semana y con ganas de ir certificando su reacción en un mes muy importante para sus intereses.

Después de irse al parón internacional con sólo dos puntos en su haber y sin haber sido capaz de ganar al RCD Espanyol, Elche CF y Deportivo Alavés, el conjunto colchonero se rehizo para sumar su primera victoria en LaLiga EA Sports el pasado sábado en el Riyadh Air Metropolitano ante un oponente de potencial como el Villarreal CF (2-0).

Las sensaciones ante el 'Submarino Amarillo' fueron mejores, y aunque dejó algún momento de duda, los rojiblancos terminaron sacando adelante con autoridad el choque para encontrar un refuerzo anímico antes de visitar al reforzado campeón de la Premier, con el problema de una enfermería demasiado llena de jugadores llamados a ser importantes.

El 'Cholo' no podía contar ya con Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez y el último duelo liguero le privará de tener a su mejor arma ofensiva, el delantero argentino Julián Álvarez, mientras que el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso tampoco podrá ser de la partida tras lesionarse el tobillo en el entrenamiento del lunes.

Las buenas noticias es que el resto que acabó 'tocado' el sábado, Robin Le Normand, David Hancko y Nico Álvarez, se han recuperado para opositar a un once donde 'La Araña' se perfilaba titular y dejará seguramente su puesto a Alexander Sorloth, en un nuevo test para el noruego para ver su capacidad en partidos de alto nivel.

UN LIVERPOOL, CON PLENO EN LIGA, PERO MENOS AMENAZANTE

Cardoso, en cambio, no había jugado el pasado fin de semana y era una de las opciones para un medio que funcionó bien con Koke Resurrección y Pablo Barrios. Los dos canteranos tienen muchos visos de repetir en un once, al igual que Antoine Griezmann, y donde Hancko y Matteo Ruggeri pugnan por un puesto en el lado izquierdo que dependerá seguramente del estado físico del eslovaco.

Algo similar pasa con Nico González, que debutó con gol y que podría dejar su sitio a piernas frescas como las de Conor Gallagher para un encuentro que se presenta intenso y con un Liverpool FC que sobre todo ante su entusiasta afición suele imponer un ritmo frenético y tratando de dominar sin especular demasiado.

Los 'Reds' han empezado de forma opuesta al Atlético, ganando sus cuatro partidos de Premier, pero sus sensaciones no han terminado de ser las mejores y también cedió la Community Shield, la Supercopa inglesa, por penaltis ante el Crystal Palace. Los 'Reds' han dejado alguna duda defensiva y algo de falta de acoplamiento por sus numerosos, talentosos y millonarios fichajes como Florian Wirtz, Alexander Isak o Hugo Ekitiké.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LIVERPOOL FC: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; y Ekitiké.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Nico Álvarez; Griezmann y Sorloth.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Anfield.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.