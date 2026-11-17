Archivo - Nacho Vidal (Real Oviedo) y Kylian Mbappé (Real Madrid) disputan un balón durante el partido de LaLiga EA Sports en el estadio Carlos Tartiere, a 24 de agosto de 2025 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado sentencia contra la persona acusada de proferir gestos y sonidos racistas contra el jugador Kylian Mbappé desde la grada del estadio Carlos Tartiere durante el partido Oviedo-Real Madrid celebrado el pasado 24 de agosto de 2025, en un caso denunciado por LaLiga al que posteriormente se adhirió el club madridista.

Según ha detallado LaLiga en un comunicado, la condena responde a un delito de odio previsto en el artículo 510.2.a) del Código Penal y se ha producido después de que el acusado haya asumido su culpabilidad y el tribunal le haya reconocido la atenuante de embriaguez, por lo que se le ha impuesto una pena de prisión de once meses y una multa de seis meses a razón de ocho euros al día.

Además, el procesado afronta una inhabilitación para la profesión u oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre de tres años y once meses, en un procedimiento en el que la organización aportó como prueba pericial un informe de lectura de labios que facilitó su resolución.

Asimismo, el organismo que preside Javier Tebas ha explicado que las acusaciones han condicionado, y el acusado ha aceptado, que la suspensión de la pena de prisión quede supeditada a la prohibición de acceso a los estadios de LaLiga y a la prohibición de acercarse al futbolista. Al tiempo que ha subrayado que esta es la duodécima sentencia que obtiene por racismo en el fútbol español, lo que a su juicio "demuestra el compromiso de LaLiga en la lucha contra el racismo y en la defensa de los valores del respeto en el deporte".

Por su lado, el Real Madrid CF, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento, ha indicado que continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, ha recordado que este fallo se suma a las condenas penales ya dictadas por insultos racistas contra jugadores del Real Madrid en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla, y ha asegurado que "reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte".