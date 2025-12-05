Las autoridades detienen a 35 sospechos relacionados con el escándalo de apuestas ilegales en Turquía

ESTAMBUL 5 Dic. (dpa/EP) -

Las autoridades turcas han detenido a 35 sospechosos, entre ellos árbitros y miembros de los dos equipos más importantes de Estambul, Fenerbahce y Galatasaray, en el marco de una investigación sobre el escándalo de las apuestas en el fútbol del país, según anunció el viernes la Fiscalía de Estambul.

Las autoridades pretenden detener a otras 11 personas, dijo en la red social 'X' la Fiscalía, que ha acusado a 27 jugadores entre los detenidos de apostar en partidos en los que participaban sus propios equipos y de manipular presuntamente varios partidos.

La investigación se produce después de que la Federación Turca de Fútbol (TFF) anunciara a finales de octubre que 152 árbitros en activo habían realizado apuestas. Al ampliarse la investigación a clubes y jugadores, la TFF suspendió a 149 árbitros y árbitros asistentes entre ocho meses y un año.