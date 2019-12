El Ayuntamiento aprobará abonar 841.000 euros al Getafe CF por la sustitución del alumbrado del Coliseum

Publicado 23/12/2019 20:24:15 CET

GETAFE (MADRID), 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe aprobará abonar 841.000 euros al Getafe CF, por las reformas de la sustitución del alumbrado del estadio Coliseum Alfonso Pérez que tuvo que realizar el club.

La comisión permanente de Hacienda ha acordado el dictamen favorable para llevar a cabo el correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito, aunque se retiró del orden del día del pasado Pleno municipal por un error en el expediente que finalmente fue subsanado.

De esta forma, el Ayuntamiento asumirá la obligación de esta reforma que está recogida en las estipulaciones del convenio suscrito el 6 de noviembre de 2016 entre la alcaldesa Sara Hernández y el presidente del Getafe CF, Ángel Torres.

En este sentido, Torres afirmó durante un acto la pasada semana que habían llevado a cabo "grandes reformas, pero no por capricho, sino por las normas de la Liga, y el año que viene si el equipo se clasifica para Champions seguramente no se pueda jugar aquí porque habría que hacer unas reformas que cuestan mucho dinero y el campo es municipal".

Según Torres, no le piden al Ayuntamiento más de lo que necesitan, pero el "fútbol requiere unos mínimos" y este año han tenido que hacer obras y mejoras en el estadio "a la carrera, porque no había tiempo, para que UEFA no ponga ninguna pega".

"Le agradecemos al Ayuntamiento todo lo que nos ha dado, por lo menos en los últimos 20 años que yo llevo, pero si nos venden las instalaciones ya no tendrían que preocuparse de obras", aseveró el presidente del club 'azulón'.