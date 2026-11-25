El jugador del FC Barcelona Anthony Gordon en una acción del partido contra el Sabah, en Bakú (Azerbaiyán) - FCB

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado (1-4) este miércoles al Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú, en la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, para sumar doce puntos y afianzarse en la zona alta de la tabla en un duelo histórico y para nada habitual para los de Hansi Flick, que tiraron de rotaciones y fueron de menos a más tras desperezarse ante un rival que acabó desordenado y frustrado.

Los blaugranas, cuartos ahora con cuatro victorias y una derrota, a tres puntos del líder Real Madrid, cumplieron con una victoria obligada en un feudo desconocido, impulsado por el doblete de Anthony Gordon y los tantos de Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, mientras que Joy-Lance Mickels maquilló el marcador para el cuadro local.

El Barça, con su unidad B, no sale a matar ni a morder como seguro pidió Hansi Flick, que estaba molesto en la banda intentando solventar las cosas junto a su ayudante Marcus Sorg. Durante los primeros compases, el equipo blaugrana se mostró demasiado flojo, con balón pero sin ritmo, ante un Sabah que se plantó con un 4-4-2 atrás y buscando contras, de las que tuvo alguna para intentar poner el susto en el cuerpo a los blaugranas.

En el 9' llegó una acción peligrosa del Sabah, en claro fuera de juego, pero que terminó con un potente disparo que Joan Garcia pudo atajar en dos tiempos. Poco después, en el 16', Anthony Gordon probó fortuna con un tiro fuera, muy desviado, en la primera casi ocasión 'culer', y un minuto más tarde Jules Koundé no despejó bien un larguísimo saque de banda del club azerí y el mediapunta del Sabah Du Queiroz le dio de primeras altísimo, parecido más bien a un tiro entre palos de fútbol americano o rugby.

A medida que avanzó el primer acto, el Barça comenzó a desperezarse. En el 21', Pedri casi se regaló un golazo con un tiro de volea que iba a gol, y que se iba abriendo, y que desvió a córner el portero Stas Pokatilov. El aviso más claro de los locales llegó en el 26': Joan Garcia no despejó bien de puños un córner y el rechace le cayó al croata Ivan Lepinjica, que no se lo pensó y tiró bombeado para ver estrellar su intento, con Joan Garcia fuera de su portería, en el larguero, en la mejor ocasión local del partido más allá del gol.

El giro en el marcador se produjo en el minuto 31, con el tanto de Anthony Gordon, que ya marcó como 'urraca' el año pasado en Bakú y repitió esta vez como blaugrana, con algo de fortuna porque empujó a la red un mal despeje, muerto en el área pequeña, del portero Pokatilov tras una buena jugada y centro de Karim Adeyemi desde la derecha, en un tanto tranquilizador y afortunado a partes iguales.

Dos minutos después, repetía Gordon pero su tanto fue anulado por fuera de juego previo de Gabriel Jesus en el inicio de la jugada, antes de un tiro lejano muy suave del brasileño en el 38 detenido por Pokatilov, un disparo escorado fuera de Adeyemi tras jugada colectiva de paredes en el 43 y un potente tiro lejano de Fermín López a pase de Gordon en el 45 que desvió con reflejos el guardameta, cuyo rechace recogió el inglés demasiado forzado para llegar al descanso con 0-1.

Tras el paso por vestuarios, Flick dio entrada a Dani Olmo por el cumpleañero Pedri y el equipo azulgrana pisó el acelerador. En el minuto 51, Gordon firmó su doblete y el 0-2 al recoger otro regalo de Pokatilov --en el enésimo rechace flojo-- para fusilarle con tiro con bote, tras una buena acción de Gabriel Jesus, asistido por Adeyemi, que caracoleó para hacerse un hueco y poner a prueba al meta rival.

La sentencia se fraguó en apenas cinco minutos. En el 54' hubo doble ocasión con un tiro de primeras de Gordon y un rechace de Pokatilov al que Gabriel Jesus no llegó al resbalar, pero a la jugada siguiente, en el 55', Karim Adeyemi logró el 0-3 --el primero de la noche para él y su tercero en esta Champions como 'culer'-- al aprovechar un centro de Alejandro Balde para rematar de primeras, con la derecha y lanzándose al suelo.

Y en el 60', Gabriel Jesus puso el 0-4 a la salida de un córner al lograr al segundo intento, caído en el suelo en el área pequeña, meter en la portería un nuevo mal rechace de Pokatilov, que detuvo muy bien el cabezazo previo de Koundé pero volvió a 'asistir' sin querer a los visitantes.

El Sabah recortó distancias en el 63' tras un error de Fermín López, con un mal pase horizontal en campo propio que aprovechó el conjunto azerí para correr con habilidad a la contra y permitir a Joy-Lance Mickels batir a Joan Garcia, provocando el enfado de Flick al ver a su equipo incapaz de amarrar la portería a cero en Bakú.

Un minuto después debutó en la Champions con el primer equipo el canterano Àlex Campos (18 años), en un tramo en el que Joan Garcia despejó de puños en el 72 un rebote en el cuerpo de Mickels en un remate franco del alemán y en el que Raphinha entró por Gordon en el 76'. Ya en el 80', Adeyemi soltó un trallazo al larguero tras una salida rápida y vertical en la que terminó mirando a portería y haciendo temblar el travesaño.

Con el pitido final en el Estadio Olímpico de Bakú, el FC Barcelona cerró una victoria obligada y de menos a más que le permite sumar doce puntos en la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, superando un estreno inusual con rotaciones y apagando el fuego azerí tras un arranque titubeante.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SABAH, 1 - FC BARCELONA, 4 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

SABAH: Pokatilov; Zedadka (Mutallimov, min.76), Solvet, Almeida (Dashdamirov, min.76), Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev; Severina (Parris, min.61), Du Queiroz (Isaev, min.61), Nwachukwu; y Aliyev (Mickels, min.46).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, De Jong (Campos, min.64), Gerard Martín, Balde (Cancelo, min.65); Gavi (Fariñas, min.86), Pedri (Olmo, min.46); Adeyemi, Fermín López, Gordon (Raphinha, min.76); y Gabriel Jesus.

--GOLES.

0-1, min.31: Gordon.

0-2, min.51: Gordon.

0-3, min.55: Adeyemi.

0-4, min.60: Gabriel Jesus.

1-4, min.63: Mickels.

--ÁRBITRO: Nicholas Walsh (ESC). Amonestó a Lepinjica (min.69) en el Sabah.

--ESTADIO: Estadio Olímpico de Bakú.