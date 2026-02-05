Barça, Atlético, CD Tenerife y Badalona esperan rival para llegar a la final de Copa de la Reina

Trofeo de la Copa de la Reina Iberdrola de fútbol - RFEF

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça será el rival a evitar por Atlético de Madrid, Costa Adeje Tenerife y Badalona en el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026 que tendrá lugar este viernes a partir de las 13.00 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

El cuadro azulgrana, vigente campeón, no dio opción al Real Madrid el jueves (0-4) y con otro Clásico en el bolsillo completó los cuatro aspirantes a levantar el trofeo el próximo 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria. Por su dominio en el fútbol nacional los últimos años, el Barça es claro favorito.

Además de las catalanes, este jueves avanzó también a semifinales el Badalona, venciendo en la prórroga a la Real Sociedad (0-1), mientras que el miércoles sacaron billete a la penúltima ronda el Atlético de Madrid, con un 4-1 al Athletic Club, y el Costa Adeje Tenerife, superando (0-1) al Madrid CFF.

El sorteo de este viernes, el último de esta Copa de la Reina, se celebrará en el Salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), no tendrá restricciones y dejará enfrentamientos a ida y vuelta que se jugarán entre el 10 y el 12 de marzo, siendo los partidos definitivos la siguiente semana.