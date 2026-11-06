El Barça-Atlético y el Real Sociedad-Real Madrid se disputarán el 2 de diciembre por la Supercopa de España

Archivo - Lamine Yamal (FC Barcelona), ante el Atlético de Madrid en la Champions 2025-26. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid el próximo 2 de diciembre, a las 21.30 horas, y el Real Madrid visitará a la Real Sociedad el mismo día, a las 19.00, en los partidos adelantados de la jornada 23 de LaLiga EASports por la Supercopa de España, que se disputa del 2 al 7 de febrero de 2027 en Estambul (Turquía).

LaLiga ha hecho oficial los horarios de los primeros partidos de la jornada 23 de LaLiga, que se disputarán el día 2 de diciembre a causa de la Supercopa de España. Así, la Real Sociedad recibirá al Real Madrid en casa ese día a las 19.00 horas, mientras que el FC Barcelona jugará contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou a las 21.30.

Estos cuatro conjuntos son los que competirán en la Supercopa de España 2027, que se disputará del 2 al 7 de febrero de 2027 en Estambul (Turquía), ya que se retrasó su disputa por el conflicto en Arabia Saudí, donde se ha celebrado durante seis años.

Además, LaLiga confirmó los horarios de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, que arrancará el viernes 27 de noviembre con el encuentro entre Levante UD y Real Racing Club de Santander, a las 21.00, y terminará el lunes 30 de noviembre con el RCD Espanyol-Getafe CF en el RCDE Stadium (21.00).

El sábado 26 de noviembre se jugarán el Real Betis-Rayo Vallecano (14.00), el Málaga CF-Athletic Club (16.15), el elche CF-Atlético de Madrid (18.30) y el Real Madrid-Deportivo Alavés (21.00). Mientras que el domingo 27 el Valencia CF recibirá a CA Osasuna (14.00), el FC Barcelona visitará al RC Deportivo (16.15), se disputará el RC Celta-Villarreal CF (18.30) y el Real Sociedad-Sevilla FC (21.00).