El jugador del FC Barcelona Pau Cubarsí se lamenta durante el partido de la Liga de Campeones ante el Aston Villa disputado en el Spotify Camp Nou el 3 de noviembre de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este miércoles (18.45 horas) al Sabah Bakú en el Estadio Olímpic de Bakú en la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo inédito en la historia blaugrana que supone el desplazamiento más lejano del club en competición europea y en el que los catalanes buscan sumar una victoria clave para consolidarse en la zona de acceso directo a los octavos de final, ante un debutante azerbaiyano que intenta hacer valer su condición de local.

El encuentro representa un hito histórico para la entidad 'culer', ya que no solo es el primer enfrentamiento oficial contra el Sabah, sino también el estreno del Barça frente a cualquier equipo de Azerbaiyán. Con este cruce, el club catalán añade un nuevo país a su historial continental, siguiendo la estela de otros territorios en los que solo se ha medido a un único representante, como ocurrió con el Sliema Wanderers de Malta o el desaparecido Aris Bonnewag de Luxemburgo.

Para afrontar esta exótica quinta jornada, la expedición barcelonista ha completado el viaje más largo de su trayectoria europea al recorrer 3.970 kilómetros hasta la capital azerbaiyana. Esta distancia supera los 3.725 kilómetros que separan Barcelona de la ciudad rusa de Kazán, destino que ostentaba la marca histórica del club tras las visitas al Rubin Kazan en 2009 y 2010.

En el plano deportivo, el Barça llega a esta cita instalado en la quinta posición de la clasificación con nueve puntos, fruto de tres victorias y una derrota --la sufrida en París por 4-2-- en las cuatro primeras jornadas, después de imponerse en la última fecha por 3-0 al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Además, el equipo dirigido por Hansi Flick viene de protagonizar una agónica remontada liguera este domingo ante el Villarreal (3-2) con tres goles en apenas diez minutos en la segunda mitad, un exigente compromiso que ha dejado secuelas físicas en el vestuario.

La principal ausencia en la convocatoria blaugrana es la de Lamine Yamal, quien sufre unas leves molestias en el tobillo derecho tras disputar los noventa minutos frente al conjunto castellonense y se ha quedado en Barcelona por precaución para llegar en condiciones al duelo liguero del próximo domingo contra el Deportivo. El joven atacante, que está a un solo gol de convertirse en el futbolista más joven en alcanzar los quince tantos en la máxima competición continental, se suma a las bajas ya confirmadas de Andreas Christensen, por una lesión muscular, Rodri, afectado en el bíceps femoral, y Xavi Espart, también con problemas en el tobillo.

La nota positiva para el cuerpo técnico alemán es la recuperación de Pau Cubarsí, que ya está disponible tras superar sus últimas molestias musculares, aunque Flick ha reconocido en rueda de prensa que aún debe decidir si le da minutos o le concede más margen de descanso. El preparador blaugrana ha elogiado la propuesta futbolística del rival azerbaiyano, al que considera un equipo valiente para sacar el balón jugado y con nivel suficiente para competir en LaLiga, al tiempo que ha advertido de la necesidad de mantener la máxima intensidad ante un conjunto motivado por su estreno en la élite europea y ha abierto la puerta a realizar rotaciones debido a la carga del calendario.

Con la baja de Lamine Yamal, el peso ofensivo recaerá sobre un Raphinha en estado de gracia que suma 23 goles en sus últimos 26 encuentros continentales --seis de ellos en las cuatro jornadas de este curso-- e iguala a Robert Lewandowski en el tercer puesto de máximos goleadores históricos del club en la competición, solo por detrás de Lionel Messi (120) y Luis Suárez (25). Junto al brasileño actuará Anthony Gordon, el único integrante de la plantilla catalana que guarda precedentes directos en Azerbaiyán tras firmar cuatro goles en la primera mitad con el Newcastle ante el Karabakh la pasada temporada, mientras que Pedri celebrará sobre el césped su vigésimo cuarto cumpleaños.

Los números respaldan el potencial ofensivo de un Barça que ha anotado catorce tantos en estas cuatro jornadas --con una posesión media del 62% y un 91,75% de precisión en el pase-- y en cuyos últimos 22 partidos de fase de grupos o fase liga se han registrado al menos tres goles, con un promedio de 4,77 dianas por choque. No obstante, los de Flick presentan la asignatura pendiente de la solidez a domicilio, puesto que han encajado goles en sus doce salidas más recientes en esta ronda del torneo.

Enfrente estará un Sabah que ocupa la trigésimo primera plaza con tres puntos --fruto de una victoria y tres derrotas-- y que disputa apenas su cuarta campaña continental tras debutar en Europa en el curso 2023-24. El conjunto entrenado por Valdas Dambrauskas llega tras caer por 4-1 ante el Viking en la cuarta jornada, pero apela a su fortaleza en casa, donde ninguno de sus trece partidos europeos ha terminado en empate (ocho triunfos y cinco derrotas) y donde ya logró derrotar al Slavia de Praga (2-0) en esta Fase Liga, además de no haber firmado nunca un empate sin goles en sus 26 compromisos bajo el amparo de la UEFA.

Aunque disputa sus encuentros domésticos en el Bank Respublika Arena, con aforo para 9.000 espectadores, el Sabah traslada sus citas de la Liga de Campeones al Estadio Olímpic de Bakú, el recinto más grande del país con cerca de 70.000 localidades y sede de cuatro partidos de la Eurocopa de 2021. El técnico lituano del cuadro local, que cuenta con la baja por sanción de McCarthy y la duda de Khaibulaev por un golpe, ha asegurado que sus futbolistas van a disfrutar de la oportunidad de medirse al campeón de España sin mostrar miedo, conscientes de que incluso dando el 100% puede no ser suficiente.

El duelo dejará también reencuentros y vínculos curiosos, como el del lateral local Tymoteusz Puchacz con el guardameta blaugrana Wojciech Szczesny, compañeros en la selección de Polonia hasta marzo de 2024, o el pasado azulgrana de un Sabah fundado en 2017 por el que pasaron los canteranos de La Masia Cristian Ceballos, retirado en 2024 tras tres años en Bakú, y Juan Cámara, actual jugador del Inter Escaldes andorrano. Con todos estos alicientes, el FC Barcelona tratará de imponer su jerarquía y acierto rematador en un escenario inédito para dar un paso de gigante hacia los octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SABAH: Pokatilov; Zedadka, Dashdamirov, Solvet, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Du Queiroz; Parris, Nwachukwu; y Mickels.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, De Jong, Gerard Martín, João Cancelo; Bernal, Pedri; Adeyemi, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

--ÁRBITRO: Nicholas Walsh (ESC).

--ESTADIO: Estadio Olímpic de Bakú.

--HORA: 18.45.