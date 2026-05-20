El Barça celebra en familia otra temporada "histórica"

Cena de celebración de la temporada en el FC Barcelona - FCB

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona cenó en familia este miércoles en el Casanova Beach Club de Castelldefels para celebrar la temporada y los títulos de la Liga y la Supercopa, con todos los jugadores y cuerpo técnico, además de Rafael Yuste y Joan Laporta.

A falta del partido contra el Valencia el sábado, el equipo blaugrana empezó a despedir la temporada sin parar de celebrar los títulos cosechados en el segundo año con Hansi Flick. Para este sábado, la fiesta fue entre compañeros y familiares, con una cena en la que no faltaron los homenajes y discursos.

"Hemos ganado Liga y Supercopa. Es un motivo de orgullo muy grande. Sin este grupo no habríamos ganado nada. Sois un equipo increíble. Siempre sabéis levantaros, sobre todo en los momentos difíciles", dijo el presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste.

El dirigente tuvo una mención especial para Fermín, quien se perderá el Mundial por su fractura en la mano en el último partido contra el Betis, y también para Robert Lewandowski, quien deja el Barça después de cuatro temporada. "Siempre estará con nosotros", apuntó sobre el delantero polaco.

En la misma línea, el capitán Ronald Araújo quiso reconocer la figura de Lewandowski, destacando su impacto desde su llegada al club. "Estamos muy agradecidos. Llegó en un momento difícil y, con su esfuerzo, disciplina y actitud, nos ayudó a crecer como equipo", apuntó el defensa uruguayo.

Por su parte, el presidente electo, Joan Laporta, felicitó a la plantilla por la temporada. "Ha sido un curso fantástico. Estáis construyendo un equipo de leyenda, con una temporada pasada histórica, igual que la actual", dijo.

"Tenemos un grupo con talento, carácter y un espíritu que es la clave del éxito", añadió, agradeciendo también a Lewandowski por su trayectoria. "Siempre formarás parte del Barça. Barcelona es tu casa y queremos verte pronto por aquí", afirmó, antes de la entrega de una placa conmemorativa al polaco, en reconocimiento a su aportación y compromiso durante su etapa como azulgrana.