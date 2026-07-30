El Barça empieza su rodaje en Birmingham pendiente de Adeyemi

Karim Adeyemi - MARC GRAUPERA - FC BARCELONA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se mide este viernes (20.45 hora peninsular española) al Birmingham City como primer amistoso de la pretemporada, tras varios días de entrenamientos en Inglaterra y con los ojos puestos en el posible debut de Karim Adeyemi.

El segundo fichaje de verano fue el extremo ex del Borussia Dortmund, justo hace una semana, y su presentación sobre el césped apunta en el St. Andrew's Stadium de la ciudad inglesa. Después de una semana de exigencia física, el jugador alemán confía en empezar a convencer a Hansi Flick en una posición con mucha competencia.

Pese al adiós confirmado de Marcus Rashford, Adeyemi, que puede jugar en ambas bandas, tendrá que ganarse el puesto. El cuadro blaugrana, aún sin los campeones del mundo con España y con el mercado abierto, empieza su puesta a punto tras cuatro días en las instalaciones de St. George's Park, situadas en Burton upon Trent, localidad cercana a Derby y también a Birmingham, y sede habitual de las concentraciones de la selección inglesa.

El Birmingham City, equipo de la Championship, es el primer amistoso oficial de un Barça que se probó en entrenamiento a puerta cerrada con el Club Esportiu Europa el pasado viernes, culminando el primer tramo de la pretemporada en la Ciudad Deportiva. Son 17 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil quienes tratarán de demostrar en Birmingham que pueden valer para el primer equipo.

Los convocados en el 'stage' de Inglaterra son: Ter Stegen, Héctor Fort, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Cortés, Guille Fernández, Toni Fernández, Brian Fariñas, Hamza Abdelkarim, Tommy, Xavi Espart, Aron Yaakobishvili, Karim Adeyemi, Christensen, Fermín, Marc Casadó, Gerard Martin, Roony, Ebrima Tunkara, Jofre Torrents, Marc Bernal, Alex González, Shane Kluivert, Szczesny, Orian Goren, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra, Jordi Pesquer e Iker Rodríguez, además del lesionado Frenkie de Jong.

Una año más, Flick pretende explotar la Masía y encontrar algún nuevo talento que añadir durante la temporada, aunque los focos están sobre Adeyemi. Mientras, recién incorporado a los entrenamientos, no se espera la aparición de Raphinha, así como de un Fermín que de momento se entrena a diferente ritmo que el resto.