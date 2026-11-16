El Barça Femení jugará el primer Mundial de Clubes Femenino en 2028

Archivo - Jugadoras del Barça Femení celebran un gol en un partido - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení será uno de los 19 equipos que disputen el primer Mundial de Clubes en categoría femenina, una nueva competición impulsada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que tendrá lugar en Estados Unidos entre el 5 y el 30 de enero de 2028 y en la que el conjunto 'culer' ejercerá como uno de los representantes del fútbol europeo.

Como campeón de la Liga de Campeones de la temporada 2025/26, el equipo que entrena Pere Romeu ha garantizado su presencia en un torneo en el que, por el momento, ya hay diez clubes confirmados de los 19 participantes totales que formarán parte de esta edición inaugural.

Junto al conjunto blaugrana, la lista de equipos ya clasificados la completan el Arsenal FC (campeón de la UEFA Women's Champions League 2024/25), el Wuhan Jiangda WFC (AFC Women's Champions League 2024/25), el Naegohyang Women's FC (AFC Women's Champions League 2025/26), el Gotham FC (Concacaf W Champions Cup 2024/25), el Club América (Concacaf W Champions Cup 2025/26), el SC Corinthians (Conmebol Libertadores 2025), el Cruzeiro (Conmebol Copa Libertadores Femenina 2026), el TP Mazembe (Champions League Femenina de la CAF 2024) y el ASFAR (Champions League Femenina de la CAF 2025 y 2026).