El Barça Femení no atina ante el Arsenal

La capitana del Barça Femení Patri Guijarro protesta durante el partido ante el Arsenal en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barça Femení y Arsenal han empatado (1-1) este jueves en el Spotify Camp Nou, en la jornada 4 de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, en un duelo eléctrico que empezó con dominio 'gunner' y que, cuando las blaugranas empataron y parecían tener todo de cara para buscar la remontada, se apagó para dar por bueno un punto que corta la racha de victorias de unas blaugranas que ceden el liderato al OL Lyonnes.

Las blaugranas se marcharon al descanso por detrás en el marcador (0-1) ante el Arsenal pese a firmar un asedio casi constante y estrellar un balón en el palo en el tiempo añadido. Arrancaron con fuerza, pero se toparon de bruces con la efectividad inglesa y una inspirada Misa Rodríguez bajo palos, por lo que les tocó remar a contracorriente tras unos primeros 45 minutos en los que perdonaron en exceso.

El susto inicial, eso sí, llevó sello visitante. En el minuto 5, un rápido contragolpe inglés acabó con un cabezazo a bocajarro de Alessia Russo al palo. Lejos de arrugarse, el Barça tomó el mando y desató un auténtico vendaval sobre la portería 'gunner', pero Misa Rodríguez se erigió pronto en protagonista desviando un peligroso disparo de Caroline Graham Hansen y protagonizando una providencial parada con la cara ante Sydney Schertenleib. El cerco blaugrana se intensificó sin precisión final, como en un centro de Graham Hansen al que no llegó por poco Ewa Pajor.

Cuando mejor estaba el equipo local, llegó el mazazo. En el minuto 22, Cata Coll intervino de forma crucial para evitar el tanto de Caitlin Foord tras una gran jugada colectiva del Arsenal, pero el rechace le cayó a Frida Maanum. La mediapunta, libre de marca, marcó prácticamente a placer con la portera blaugrana ya vendida y pese al intento desesperado de las defensas 'culers' por meter la pierna.

Con el marcador en contra, el monólogo ofensivo del Barça continuó sin descanso. Irene Paredes, de vuelta tras lesión, cabeceó fuera por poco un córner libre de marca, mientras la joven Sydney Schertenleib asumía galones desde la frontal con un trallazo que obligó a Misa a meter los puños y otro disparo volador que tocó la red superior. El asedio no dio tregua antes del intermedio: Clàudia Pina rozó el palo derecho tras marear a Leah Williamson en una gran contra y, ya en el añadido, un cabezazo sutil de Graham Hansen se estrelló en el poste, certificando un dominio sin premio antes del paso por vestuarios.

El partido tardó en agitarse tras la reanudación, aunque el Arsenal avisó pronto al contragolpe con una peligrosa transición que cortó providencial Van Asten ante Maanum. El técnico local buscó entonces un golpe de efecto dando entrada a Aitana Bonmatí en el minuto 56, y la reacción no se hizo esperar. Apenas dos minutos después, Schertenleib soltó su tercer misil lejano de la noche, despejado a córner por una zaguera inglesa cuando Misa ya estaba vencida.

EL EMPATE FRENÓ EL ATAQUE 'CULER'

El empate cayó por su propio peso en el minuto 59. El Barça Femení apretaba y apretaba, y al Arsenal, que cada vez se encontraba más cómodo metido atrás mientras buscaba refresco en el banquillo -con la entrada incluida de la exblaugrana Ona Batlle, recibida con pitos por la grada del Spotify Camp Nou-, se le fastidió el plan. Caroline Graham Hansen, bien asistida por Pina, regateó para hacerse un hueco en el área y la puso con maestría al palo largo, donde Misa hizo imposible cualquier estirada.

Sin embargo, lo que parecía el preludio de la remontada dio paso a un inesperado apagón. Después de que Russo mandara a las nubes una gran ocasión a la contra en el minuto 66, el encuentro entró en unos minutos extraños, de ritmo muy bajo. El Arsenal se cerró atrás con orden y el Barça, pese a monopolizar la posesión (63%) y acumular 24 disparos totales frente a los 8 de su rival, intentó encontrar huecos sin éxito. Patri Guijarro y Schertenleib retrasaron su posición para iniciar jugada desde la medular, pero al equipo le faltó verticalidad y velocidad en los últimos metros.

De hecho, el conjunto londinense terminó estirándose e incluso merodeó el área local con mayor sensación de peligro en el tramo final, obligando a Cata Coll a una salida valiente ante Maanum en el minuto 77 para tapar un centro atrás. El Barça, desconectado tras igualar la contienda, apenas volvió a inquietar y acabó firmando unas tablas que frenan su pleno europeo y dejan el liderato en manos del OL Lyonnes, con los mismos 10 puntos que el Barça y con el Arsenal cuarto, con 8. No hubo revancha de la final de hace dos años.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 1 - ARSENAL, 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Camara, Paredes, van Asten, Brugts (Rosalía, min.83); Serrajordi (Aitana Bonmatí, min.56), Guijarro, Schertenleib; Graham Hansen, Pajor y Pina.

ARSENAL: Misa; Fox, Williamson, Catley, Hinds (Batlle, min.60); Stanway, Little; Baum (Smith, min.60), Maanum, Foord; y Russo.

--GOLES.

0-1, min.22: Maanum.

1-1, min.59: Graham Hansen.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO). Amonestó a Camara (min.66) en el Barça Femení y a Maanum (min.55) y Russo (min.79) en el Arsenal. También amonestó al segundo entrenador del Barça Femení, Enric Lluch (min.45).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 26.171 espectadores.