Archivo - Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen celebran un gol con el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Real Madrid tratarán de olvidar sus últimos inesperados tropiezos en la Liga F Moeve 2026-2026 y volver a la senda de la victoria este fin de semana en sus duelos ante el Athletic Club y el Granada CF respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid intentará alargar su buen momento y seguirles lo más cerca posible, en partidos correspondientes a la duodécima jornada del campeonato.

Los dos primeros clasificados no pudieron sumar la victoria en la anterior jornada, con el líder salvando incluso un punto en el minuto 102 de su visita al Deportivo ABANCA (1-1), y con su perseguidor habiendo tropezado 24 horas antes en casa ante el FC Badalona Women, con el que empató a tres goles.

Los dos se rehicieron entre semana en sus respectivos partidos de la Liga de Campeones, con victoria, otra vez sufrida (3-1), del equipo que entrena Pau Quesada ante el Inter de Milán italiano, y holgada del de Pere Romeu ante el Servette suizo (6-0).

Ahora, ambos buscan sumar tres puntos para irse al último parón internacional con una sonrisa. El Barça Femení tendrá en su caso un partido con cierta complejidad en la visita de un Athletic Club, cuarto clasificado que está teniendo buen nivel en esta temporada y que ya fue capaz de arañarle puntos hace un par de jornadas al Real Madrid.

De todos modos, el conjunto catalán no suele dar demasiadas concesiones cuando juega como local y además, ante la proximidad del parón, no parece que vaya a apostar por una rotación tan masiva como la del ABANCA Riazor para sumar tres puntos ante el equipo vizcaíno, también animado por su clara victoria en el derbi ante la Real Sociedad (1-4).

Por su parte, el Real Madrid tiene más necesidad incluso. Situado a cuatro puntos del liderato, el conjunto madridista ha encadenado dos jornadas seguidas sin ganar tras empatar también en la visita al Athletic Club y ha visto como el Atlético de Madrid se le ha acercado en la tabla.

El segundo clasificado no termina de dar las mejores sensaciones, sobre todo a nivel defensivo, volviendo a encajar ante un Inter que jugaba con diez. Además, tendrá enfrente un Granada CF, irregular, pero siempre competitivo cuando juega como local y que intentará aprovechar las dudas de su rival para sorprenderle.

Eso es lo que espera un Atlético, que está a dos puntos de las madridistas tras encadenar 16 de los últimos 18 puntos, dejándose sólo en su visita a Granada. A domicilio parece costarle más a las rojiblancas, que tendrán otro competido partido en Ipurua ante una SD Eibar, que está en una dinámica contraria de seis partidos ligueros seguidos sin ganar.

Por detrás de las colchoneras y el Athletic Club están el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF, empatados a 17 puntos y con el equipo tinerfeño con un choque menos. Ambos se miden en la isla en estados de ánimos diferentes y con el conjunto madrileño con ganas de resarcirse de su sorprendente eliminación en la Copa de la Reina Iberdrola ante otro equipo canario, el CD Argual, líder del Grupo 3 de la Segunda RFEF.

También cayó en el torneo copero el séptimo clasificado, el RCD Espanyol, eliminado por AS Celtas, también de Segunda RFEF, y que ahora volverá a centrarse en la Liga F Moeve con una victoria en casa ante el renacido colista Valencia CF, que lleva tres jornadas seguidas sin perder, con siete puntos sumados, y que busca salir de abajo.

Finalmente, la Real Sociedad querrá olvidar la dura derrota en el derbi ante el Athletic Club y alejarse del peligro con un triunfo en Zubieta ante un Sevilla FC también en problema y antepenúltimo clasificado a un punto del descenso que marca el FC Badalona Women que intentará aprovechar el refuerzo de su empate en el Di Stéfano en la visita de un Deportivo también animado tras casi tumbar al líder. El Logroño United y el Deportivo Alavés, separados por dos puntos, también tendrá un duelo directo con la misión de poner tierra de por medio con el peligro.