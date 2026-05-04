El Barça Femení vuelve a retar al Olympique por ver quién manda en Europa

Archivo - Las jugadoras del Barça Femení celebran el 2-0 de Alexia Putellas en la final de la Champions 23-24 ante el Olympique de Lyon - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení consiguió este domingo clasificarse para una nueva final de la Liga de Campeones, la séptima de su historia y la sexta consecutiva, todas ellas además en un corto periodo de tiempo, y volverá a retar al equipo más laureado de esta competición, el Olympique de Lyon francés, con los focos también sobre el entrenador español Jonatan Giráldez, extécnico del conjunto blaugrana al que dirigió dos veces al título con Pere Romeu como asistente.

El Estadio Ullevaal de Oslo acogerá este próximo sábado 23 de mayo la pelea final por heredar el trono ya vacante del Arsenal FC inglés, campeón el año pasado en Lisboa precisamente ante el FC Barcelona, al que batió por 1-0 para privarle de su triplete continental.

El éxito de las 'gunners', el segundo de su historia, fue un oasis en una Champions que en los últimos años ha sido dominada principalmente por las blaugranas y el ocho veces campeón. De hecho, pese a la gran potencia que es seguramente a Super Liga inglesa, esta sólo ha conseguido colocar en las últimas seis temporadas a dos de sus equipos en la final ya que el Chelsea FC estuvo en la de 2021.

Aquel año fue precisamente en el que se estrenó el Barça Femení que culminó una larga travesía de trabajo duro, aprendizaje e inversión para coronarse por primera vez campeón de Europa, con un demoledor 4-0 que inició una era de regularidad en la máxima competición continental. De hecho, desde entonces, no ha fallado a ninguna cita con la final, sumando en la capital noruega su sexta presencia consecutiva en el último partido de la Champions, un récord y algo poco habitual en el deporte de alta competición.

Las 'culers' suman un total de siete presencias desde que hiciesen historia en 2019 con su primera aparición, saldada con dura derrota por 4-1 ante el Olympique de Lyon y sólo 'falló 'en la 2019-2020, marcada por la pandemia y una 'Final a 8' en el País Vasco donde no pudo en las semifinales con el Wolfsburgo (1-0) por culpa de un gol de una Fridolina Rolfö que luego recalaría y sería una de las heroínes del éxito de 2023.

Por su parte, el gran 'rey' de esta competición atesora ya doce finales en su haber, aunque en un mayor espacio de tiempo y desde 2021 sólo la mitad que su rival en Oslo. Se estrenó con derrota ante el Turbine Postdam en 2010 y luego sumó ocho títulos desde 2011 cuando se tomó la revancha contra el equipo alemán. En esa racha, sobresalen los cinco consecutivos en 2016 y 2020.

PARTIDO ESPECIAL PARA GIRÁLDEZ Y ENGEN

Además del Turbine, actualmente en la segunda división alemana y alejado del panorama continental desde hace años, sólo otros dos conjuntos pueden presumir de haber ganado en una final al francés, el Wolfsburgo alemán en 2013 (1-0) y el Barça en 2024 (2-0), un éxito que esperan repetir las de Pere Romeu que esa tarde de mayo en San Mamés lograron acabar con su 'bestia negra', que les había derrotado también en la final de 2022 (3-1) y en los cuartos de final de 2017-2018, cayendo en los dos choques.

Esta será la cuarta final entre ambos equipos, con un balance de 2-1 para el lionés, lo que iguala la que había sido hasta ahora la más repetida en esta competición, la del OL ante el Wolfsburgo, y de la primera de 2019 sobreviven en el conjunto blaugrana Alexia Putellas, Mapi León, Aitana Bonmatí, Marta Torrejón, estas cuatro titulares ese histórico día en Budapest, Patri Guijarro y la portera Gemma Font.

La central francesa Wendie Renard y la delantera noruega Ada Hegerberg, en el once que partió de inicio y con la nórdica haciendo un triplete, y la lateral francesa Selma Bacha, siguen de aquella primera final entre ambos. De la última de hace dos años en un San Mamés disfrazado casi de Spotify Camp Nou por la masiva presencia de hinchada blaugrana, se mantienen más jugadoras del Barça que del ocho veces campeón de Europa, pero con el principal cambio el del banquillo.

Y es que ese día en Bilbao, Jonatan Giráldez, actual entrenador del Olympique, estaba dirigiendo al FC Barcelona con Pere Romeu, ahora técnico del campeón de la Liga F Moeve, como su ayudante. El gallego ya había anunciado a finales de 2023 que no continuaría y que su carrera seguiría en los Estados Unidos en el Washington Spirit, pero allí solo estuvo un año y volvió a Europa para responder a la llamada del 'gigante' francés que había encadenado tres temporadas sin levantar la Champions.

Giráldez y Romeu se conocen muy bien, ya que trabajaron juntos entre 2021 y 2024, saboreando también la Champions de 2023 con la recordada remontada en la segunda parte al Wolfsburgo (3-2), y librarán su particular batalla en el planteamiento de una final también especial para la noruega Ingrid Engen, que el pasado verano dejó el FC Barcelona tras cuatro temporadas y 13 títulos.