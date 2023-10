Barça y Madrid pugnan en la nueva era del Clásico

Lamine Yamal, Gündogan o Bellingham dan nuevos aires a una rivalidad ancestral

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc está a la vuelta de la esquina y será, a partir de las 16.15 horas, el foco mediático del sábado como protagonista de una lucha entre eternos rivales que buscan imponer su estilo en un duelo de 'nueva era' y nuevos protagonistas, con el añadido de que esté en juego el liderato de LaLiga EA Sports.

Muchos blaugranas podrían jugar su primer Clásico, con menos posibles debutantes en el Real Madrid. La sensación, quizás por ser Jude Bellingham la gran sensación blanca, es que se abre esa nueva era, esa nueva contienda de Clásicos entre un Barça mejorado que puede por fin hablar de tú a tú a su rival. Pero con un Real Madrid que, como líder que es, quiere dejar las cosas claras en Barcelona.

Un Clásico es, seguro, uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo. Una presión añadida para todos aquellos jugadores jóvenes, o que no lo haya vivido nunca en carne propia, que puedan saltar al césped de Montjuïc. Más allá de esa atención mediática y popular, lo cierto es que el duelo llega en buen momento para ambos y se presenta igualado, abierto y 'cañero', con ganas de aportar más 'rock and roll' a una cita en la que el Barça lucirá la famosa lengua de los Rolling Stones.

Montjuïc, escenario habitual de grandes conciertos, será ahora la alfombra verde de dos grandes equipos que quieren volver a subir el listón de los Clásicos. Con Xavi en el banquillo, el Barça disfrutó de lo lindo en el choque de la pasada Supercopa de España, pero el Real Madrid es vigente campeón de la Copa del Rey tras eliminar al Barça en semifinales, con 0-4 en el Spotify Camp Nou (0-1 en la ida en el Santiago Bernabéu).

Hay 'toma y daca' y, con ello, hay mayor espectáculo y disfrute. La llegada de Bellingham, la mejora de Rodrygo Goes o la confirmación de Fede Valverde, por el lado blanco, y la irrupción de varios diamantes de la Masia como Lamine Yamal, Fermín López o Alejandro Balde en el Barça añaden pólvora a un Clásico que, en los banquillos, es también de lujo gracias a Xavi Hernández y Carlo Ancelotti.

No estará en esta ocasión el 'presidente' Kessié, traspasado este verano por el Barça y que fue el autor del gol, en el descuento, del 2-1 que dio el triunfo al Barça en la pasada Liga. Gol clave para el título 'culer' y resultado que, obviamente, firmarían de nuevo los blaugranas. Con un solo punto de diferencia entre Real Madrid, actualmente líder, y Barça, tercero (el Girona es segundo con los mismos 25 puntos que los blancos), sería sinónimo de ponerse líderes temporalmente.

Tampoco estará el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco de Montjuïc, como protesta por el reciente tuit de un directivo blaugrana insultando a Vinícius Jr., si bien las relaciones entre ambas instituciones están ya tocadas por el 'caso Negreira' --el Real Madrid es acusación particular en la causa contra el club blaugrana--.

No obstante, con todo lo caldeado que es de por si un Clásico habitual, y a que parecía que podía ser todavía más caliente, parece que las aguas --pese a lo notoria de no ver a Florentino Pérez en el estadio-- no irán a más y se mantendrán en su cauce. Y, ahí, tiene parte de 'culpa' (positiva) un Xavi que en los días previos ha tenido una guerra contra los medios pidiendo calma, eludiendo preguntas polémica, protegiendo a los árbitros (otra 'patata caliente') y llamando a la calma. Lucha compartida, en parte, con 'Carletto'.

CLÁSICO DE ¿NOVEDADES MÉDICAS?

En cuanto a lo meramente deportivo, en cuanto a cómo llegan ambos equipos y qué onces pueden protagonizar estas lucha abierta, hay dudas. Sobre todo en el bando blaugrana, con Xavi pendiente de la evolución de varios jugadores que, saliendo de lesión, se probaron el viernes con la esperanza de ser convocados el mismo sábado día de partido.

Quien parece que tiene más números de poder volver a la 'convo' es Robert Lewandowski. El delantero polaco, con esguince de tobillo tras el duelo europeo contra el Oporto a principios de mes, ha acelerado su recuperación y ya ha entrenado con el grupo.

Pedri es más incógnita, con una lesión más difícil de superar, y Raphinha podría ser otra sorpresa para un Xavi que parece que no tendrá milagro en forma de recuperación de Jules Koundé, Frenkie De Jong ni Sergi Roberto, las bajas seguras.

Con ello, Xavi podría tener más cartas que jugar y poner sobre la mesa. La portería es inamovible, para Marc-André Ter Stegen. Atrás, Ronald Araujo defendió bien a Vini Jr. en anteriores Clásicos pero la lesión de Koundé puede hacer necesaria su presencia en el eje central de la zaga. Y esta vez sí hay lateral derecho de garantías en João Cancelo, si bien sus continuas subidas y pérdidas de balón en la creación pueden ser una problema ante las mortales contras blancas.

En la medular, que Pedri se recupere podría cambiarlo todo, pero parece que Oriol Romeu será el destructor que permita a Ilkay Gündogan y al todoterreno Gavi hacer de las suyas. Arriba, Lamine Yamal y João Félix --con un mero golpe ante el Shakhtar (2-1) entre semana, en 'Champions'-- parecen fijos y la duda es saber si Robert Lewandowski reaparece o, si no está al cien por cien, sigue dejando su puesto de '9' a un Ferran Torres que está aprovechando la oportunidad.

En el cuadro blanco, muchas menos dudas. El nuevo sistema de Ancelotti para dar libertad de movimientos a su nueva estrella Bellingham como mediapunta parece inamovible, también. El británico recupera, crea, asiste y marca. Lo hace todo en un Real Madrid que, con Vini y Rodrygo en punta, y llegada en segunda línea de Valverde o los laterales, hace mucho daño en juego de posición y, sobre todo, en contras tras pérdida rival.

La duda principal es el lateral izquierdo, con un Ferland Mendy que parece tener el OK de Ancelotti pese a ser menos ofensivo que Eduardo Camavinga. El resto, salvo que Nacho --perdonado tras su sanción, reducida de 3 a 2 partidos-- ocupe el lugar de David Alaba en la defensa, parece que no será retocado y que llevará al técnico italiano a repetir su 'once de gala'.

Todo ello en un Clásico arbitrado por el extremeño Gil Manzano, que se estrena dirigiendo al Barça esta temporada y que tan solo tiene dos Clásicos en su bagaje, pese a ser uno de los colegiados más veteranos de LaLiga. Que no sea protagonista, ni él ni el VAR, será bueno para un Clásico 'rockandrollero' por los Stones, por la presencia de Bellingham, Vini y compañía por primera vez en Montjuïc y por un Barça que sabe que tiene argumentos para ir a disfrutar del 'concierto' y salir de él con premio.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski y João Félix.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 16.15/DAZN.