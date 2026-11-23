El Barça y MCM-Elite Foods crean el 'Sello Nutricional La Masia' para impulsar alimentos de calidad - FCB

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y MCM-Elite Foods han creado este lunes el 'Sello Nutricional La Masia', una nueva distinción destinada a identificar productos alimentarios validados por los nutricionistas de los Servicios Médicos de la entidad azulgrana con el objetivo de promover una alimentación saludable y trasladar la experiencia del club en nutrición deportiva al mercado general.

Según ha informado el club catalán en un comunicado, los alimentos seleccionados deberán cumplir estrictos criterios de calidad nutricional y seguridad alimentaria, además de valorarse aspectos como la proximidad, la sostenibilidad y la vinculación con la dieta mediterránea, lo que permitirá que estos artículos puedan incorporarse también a la dieta de los residentes de La Masia.

Las marcas que superen estos requisitos podrán firmar un acuerdo comercial con el FC Barcelona para lucir este distintivo en sus productos y acceder a diversas acciones de promoción, vinculando así su oferta a una marca reconocida internacionalmente y asociada a la formación, el deporte y los hábitos saludables.

Entre los soportes de visibilidad destaca la fachada de La Masia, ubicada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí (Barcelona), donde una tecnología patentada por el grupo MCM permitirá proyectar contenidos publicitarios de las empresas participantes mediante un sistema concebido como una segunda piel del edificio.

Esta alianza comercial incluirá asimismo el desarrollo de programas de nutrición, la celebración de eventos en las instalaciones azulgranas y una sesión formativa anual impartida por los profesionales del club para las compañías adheridas, abriendo una nueva vía de colaboración que une alimentación, deporte y formación.