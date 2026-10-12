El Barça mide su impecable racha en la caldera de Estambul

Archivo - Lamine Yamal (Barça) en una acción ante Mika Mármol, del Feyenoord, en partido de la Liga de Campeones - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este martes al Galatasaray en el estadio Ali Sami Yen (21.00 horas) en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo en el que los blaugranas afrontan su primer desplazamiento continental con el objetivo de defender su inicio perfecto de temporada y consolidar su gran arranque europeo en una de las plazas más exigentes del fútbol europeo.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a Estambul cargado de confianza tras un comienzo de curso impecable, respaldado por ocho triunfos consecutivos en LaLiga EA Sports -el último de ellos un solvente 3-0 sobre el Getafe CF- y una contundente goleada por 5-1 ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou durante su estreno en la competición europea.

Sin embargo, el técnico alemán afronta este reto lejos de casa con las ausencias destacadas por lesión de Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji dentro de una lista de 22 futbolistas convocados. Y, por contra, las estrellas del Galatasaray apenas jugaron unos minutos en el cómodo triunfo sobre el Kasimpasa (3-1) del viernes pasado.

Pese a esos contratiempos, el conjunto catalán apela a su contundencia ofensiva y a su excelente balance histórico en territorio turco, donde ha ganado sus últimos cuatro compromisos. Además, los 'culers' acumulan nueve enfrentamientos consecutivos sin conocer la derrota ante clubes de este país, con siete victorias y dos empates desde septiembre de 2000. Los precedentes directos ante el Galatasaray también favorecen a los de Barcelona --seis triunfos, tres empates y una sola derrota--.

El choque promete goles, porque en los últimos 44 partidos del FC Barcelona en la Liga de Campeones han finalizado con tantos en el marcador, registrando una media de 4,55 goles por encuentro en sus últimos 31 compromisos continentales. En el plano individual, Lamine Yamal llega a la cita tras marcar en la primera jornada y situarse con doce dianas en la máxima competición europea antes de cumplir los 20 años, situándose a solo un gol del récord histórico para un futbolista en esa edad que ostenta el madridista Kylian Mbappé.

Por su parte, el Galatasaray recibe al Barça con la necesidad de corregir su rumbo tras caer por 3-1 ante el Sporting CP en su debut continental. El cuadro turco, que en su estadio solo ha cedido una derrota en sus últimos once partidos europeos con siete victorias y tres empates, busca un triunfo ante su afición que rompa una dinámica de nueve encuentros sin ganar frente a rivales españoles, ante los que presenta un balance de seis empates y 15 derrotas en sus últimos 22 precedentes.

El duelo cuenta además con el aliciente del reencuentro con Ilkay Gündogan, quien militó en el Barcelona una campaña firmando cinco goles en 51 partidos, además de haber compartido vestuario en el Manchester City con los ahora 'culers' João Cancelo, Rodri y Gabriel Jesus. Asimismo, el técnico local Okan Buruk guarda un recuerdo especial ante el Barça, puesto que su única victoria sobre el equipo catalán se remonta a noviembre de 1994 (2-1), en un encuentro donde participó como futbolista saliendo desde el banquillo.

En la previa del choque, el entrenador del Galatasaray reconoció la exigencia del desafío. "No hace falta explicar la talla del Barcelona ni cómo juega. Cuando estamos en nuestro mejor momento, mis jugadores y yo hemos logrado grandes cosas en este estadio. Nuestro objetivo, como siempre, es ganar", advirtió Okan Buruk, confiado en la convicción de su plantilla para plantarle cara al favorito.

Con estos ingredientes, el Barcelona busca certificar tres nuevos puntos a domicilio para afianzarse en el grupo de cabeza de la Fase Liga y mantener viva su inercia ganadora, ante un Galatasaray que apela al ambiente abrasador del Ali Sami Yen para reencontrarse con la victoria y dar el golpe en la jornada continental.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

GALATASARAY: Ugurcan Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçi, Jakobs; Torreira, Lemina; Baris Alper Yilmaz, Batrakov, Yunus Akgün; y Osimhen.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Gabriel Jesus.

--ÁRBITRO: Marco Guida (ITA).

--ESTADIO: Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Estambul).

--HORA: 21.00/Movistar+.