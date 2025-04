El Barça se mide a un Inter con dudas y sin aspiraciones de triplete

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrenta en las semifinales de la Liga de Campeones al Inter de Milán, un equipo que llega a este enfrentamiento con muchas dudas tras encadenar tres derrotas consecutivas que le han hecho perder el liderato en la Serie A y quedar eliminado de la Coppa Italia, aunque es un conjunto que cuenta con grandes amenazas y que tiene su defensa como mayor fortaleza además de una posible pareja de delanteros muy peligrosa.

El equipo 'nerazzurro' cayó el pasado domingo frente a la AS Roma (0-1) en el Stadio San Siro, cerrando una semana para el olvido tras haber perdido el miércoles frente al AC Milan (0-3) en el partido de vuelta de la Coppa Italia, quedando así eliminado en semifinales tras empatar el choque de (1-1), disipando la opción de lograr un posible triplete, al que aún opta el conjunto blaugrana después de vencer el pasado sábado en la final de Copa del Rey al Real Madrid por 3-2.

Esta derrota aumentó las malas sensaciones del equipo de Simone Inzaghi, quien perdió el liderato en la Serie A tras el triunfo horas después del Nápoles, y que vio como una pieza clave en la defensa como Benjamin Pavard tuvo que ser sustituido en el minuto 11 después de sufrir un esguince en su tobillo izquierdo, siendo seria duda para el duelo de Liga de Campeones de este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El internacional francés forma parte junto a Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni de la defensa de tres centrales que alinea el conjunto italiano, que a pesar del mal momento del equipo, suele conceder muy pocas ocasiones a sus rivales, que cuando consiguen superarla se encuentran a Yann Sommer, quien, a sus 36 años, está rindiendo al mejor nivel de su carrera, siendo una pieza fundamental en el esquema defensivo del técnico 'nerazzurro'.

En caso de no estar disponible Benjamin Pavard, su lugar lo ocuparía presumiblemente Yann Aurel Bisseck, aunque Stefan de Vrij podría acabar siendo el elegido. Esta no es la única duda con la que cuenta Simone Inzaghi, que podría no contar con Marcus Thuram, quien en el partido de vuelta de cuartos de final frente al Bayern de Múnich sufrió una sobrecarga en los aductores del muslo izquierdo de la que aún no se ha recuperado completamente.

La baja del delantero francés sería un golpe duro para el conjunto 'nerazzurro', que no ha marcado en los tres partidos en los que no ha estado disponible el internacional 'bleu'. El hijo del exjugador blaugrana Lilian Thuram forma una delantera muy temible junto a Lautaro Martínez, marcando la diferencia en partidos decisivos como el de la ida de los cuartos de final frente al Bayern de Múnich (1-2) en el que hicieron una gran combinación que acabó con un excelente gol del jugador argentino, que adelantó a los italianos en el marcador. El campeón del mundo también anotó en el 2-2 de la vuelta.

Pero a pesar de la mala racha que atraviesa en estos momentos el equipo entrenado por Simone Inzaghi, el Inter de Milán sigue siendo un rival muy peligroso que cuenta con muchas armas para hacer daño al FC Barcelona, que deberá ofrecer su mejor versión para volver una década después a una final de Liga de Campoenes y dar un nuevo paso hacia lograr su sexta 'Champions'.