El Barça niega que el agente Isaac Tutumlu tuviera "autorización" para negociar el fichaje de Jules Koundé

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha negado que el agente de jugadores Isaac Tutumlu tuviera "autorización alguna" para negociar en nombre del club blaugrana el fichaje de Jules Koundé, cuando este firmó como 'culer' procedente del Sevilla FC en verano de 2022, y niegan que vayan a pagarle una comisión como intermediario en dicho traspaso.

Fuentes del club aseguran a Europa Press que Isaac Tutumlu, hijo del también agente Bayram Tutumlu, se ha puesto en contacto con el FC Barcelona para pedir dicha comisión, sin confirmar la cifra, pero que la respuesta de la entidad es negarle el pago y negar su participación en un fichaje que "lideró Mateu Alemany", entonces director deportivo blaugrana.

Según una noticia de 'El Periódico' el agente Isaac Tutumlu habría demandado al club por el impago de dicha comisión por facilitar e ejercer de intermediario en el traspaso de Koundé, si bien el club blaugrana no tiene constancia todavía de dicha demanda y, en todo caso, estará preparado para ir a juicio a defender que Tutumlu no tenía "autorización alguna" para representar al Barça en dicha operación.

"Él no participó en la operación", aseguran desde el club, que sí tiene constancia de que Tutumlu pide "una cantidad por una acción que no cometió". En esas conversaciones previas con el agente, el club dejó claro que no iba a pagar.

Si esa demanda es presentada y admitida a trámite por un juez, el club "irá a juicio" a defender su postura, si bien reiteran las fuentes consultadas que "no admiten" nada y que Tutumlu "no estaba autorizado a hacer ninguna gestión" en nombre del Barça.