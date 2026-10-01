El Barça no ha recibido "ningún nuevo requerimiento" de la UEFA por la denuncia del Real Madrid

Archivo - Florentino Pérez y Joan Laporta en el palco del Santiago Bernabéu - Ruben Albarran / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha aclarado este jueves que no ha recibido "ningún nuevo requerimiento" por parte de los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA ni se le ha dado traslado de la denuncia presentada por el Real Madrid en relación con el denominado 'caso Negreira', un expediente que el organismo europeo mantiene "en curso" desde marzo de 2023 y que "en ningún caso" se ha procedido a su apertura, reapertura o reactivación.

"Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento al FC Barcelona ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora", remarcó la entidad 'culer' a través de un comunicado oficial emitido como respuesta a los comunicados de UEFA y del Real Madrid.

En este sentido, la entidad blaugrana subrayó que la UEFA "no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona", precisando que las actuaciones se iniciaron en 2023 con la designación de dos investigadores y que este expediente "no se ha reabierto" porque "nunca se ha cerrado".

Así, el club enfatizó que la comunicación del organismo continental se limita a confirmar la recepción de documentación remitida por la entidad madridista para ser valorada en el marco de la investigación ya existente, refiriéndose expresamente a un proceso "en curso" sin contener "pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada".

Desde Barcelona recordaron que de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, este expediente está "sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España" y destacaron que desde el inicio de las indagaciones han continuado obteniendo la licencia UEFA "sin reparos y participando en sus competiciones".

Esta aclaración del FC Barcelona se produce después de que la UEFA confirmase la recepción de una "cantidad sustancial de documentos" aportados por el Real Madrid sobre los pagos de más de 7,3 millones de euros efectuados entre 2001 y 2018 al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Tras esa notificación, la entidad blanca exigió al estamento europeo que la investigación avance con la "máxima celeridad" al considerar que las evidencias presentadas demuestran hechos de "extraordinaria gravedad" que vulneran la integridad del fútbol continental.

El procedimiento disciplinario en el ámbito europeo se mantiene abierto en paralelo a la causa penal que se tramita en la justicia ordinaria española, donde la Fiscalía Anticorrupción mantiene investigados al propio FC Barcelona y a sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presuntos delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.