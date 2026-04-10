El Barça quiere dar un golpe al título antes del Metropolitano

El jugador del FC Barcelona Gavi. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibirá este sábado (18.30 horas) al RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou durante la jornada 31, un derbi en el que los locales querrán mantener su ventaja en el liderato de LaLiga EA Sports, pero con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, donde fuera de casa necesitarán remontar el 0-2 encajado en la ida.

La semana para los pupilos de Hansi Flick viene determinada por ese intento de remontada del próximo martes en el Riyadh Air Metropolitano, pero antes tienen otra cita crucial por el título de Liga. El Camp Nou vivirá su primer derbi barcelonés desde 2021, pues el Barça recibió las últimas dos veecs a los pericos en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dos duelos lejos del barrio de Les Corts que no cambiaron la tendencia de las últimas décadas, en las que los blaugranas son claros dominadores del derbi. No en vano, encadenan 16 derbis invictos siendo locales, habiendo ganado 15 de ellos; mientras, para encontrar la última victoria blanquiazul hay que remontarse hasta febrero de 2009, cuando un doblete de Iván de la Peña hizo inútil el gol de Yaya Touré (1-2).

Un derbi que llega mucho menos caliente que el de ida. El de Cornellá estuvo marcado por la vuelta de Joan Garcia a la que había sido su casa, con ambos equipos en un grandísimo estado de forma. Los azulgranas eran líderes con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, mientras que el Espanyol iba quinto en la tabla tras ganar cinco partidos seguidos.

Ahora la historia ha cambiado bastante, sobre todo para los pericos. El conjunto dirigido por Manolo González perdió por 0-2 ese duelo de la primera vuelta en el RCDE Stadium e inició una racha de 13 jornadas sin conocer la victoria, que continúa abierta. Cinco puntos de 39 posibles, lo que les ha precipitado hasta el décimo puesto y les ha perjudicado en la lucha por posiciones europeas; esa racha les ha reportado 27 goles en contra, contrastando con los 17 encajados en las primeras 17 jornadas.

En el otro lado, la ventaja con respecto al Real Madrid hace que el Barça pueda mirar de reojo hacia la vuelta de su cruce de la Champions League ante el Atlético, que será el próximo martes en el Riyadh Air Metropolitano. Así, Flick podría realizar rotaciones en su alineación, dando descanso a jugadores clave como Pedri González, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, todos ellos titulares entre semana.

Poría ser una oportunidad para que Pablo 'Gavi' viviese su primera titularidad tras su larga ausencia por lesión. El centrocampista andaluz ya sumó 45 minutos el pasado martes en la ida del cruce europeo ante el Atleti y apunta en el derbi a ser el acompañante de Marc Casadó, quien no sale de inicio desde la jornada 27 en San Mamés. Otras dos novedades en el once podrían ser Roony Bardghji y el recuperado Alejandro Balde.

En el lado perico, Manolo González no podrá contar con el sancionado Clemens Riedel; el sitio del alemán, titular en los últimos siete partidos de Liga, lo ocuparía Fernando Calero. La zaga visitante apunta a ser de cuatro integrantes, con Leandro Cabrera en el eje y Carlos Romero y Omar El Hilali por las bandas. Arriba la duda estará en el extremo derecho, donde Cyril Ngongé, Pere Milla y Ramón Terrats pugnan por un puesto, al igual que Kike García y Roberto en la punta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Gavi; Bardghji, Olmo, Rashford; y Ferran.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko González; Terrats, Edu Expósito, Dolan; y Kike García.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 18.30/DAZN LaLiga.