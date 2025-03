El Barca quiere sentenciar la Liga F ante un Real Madrid con la mirada en Londres

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona podría poner el broche a un nuevo título de la Liga F este domingo cuando reciba en el Estadi Lluis Companys (12.00 horas) al Real Madrid, segundo clasificado al que aventaja en siete puntos, mientras que en la pelea por la tercera plaza, el Atlético de Madrid podría alejar de forma casi definitiva a una alicaída Real Sociedad, en partidos correspondientes a la vigesimotercera jornada del campeonato.

El actual campeón tiene en su mano mantenerse en el trono una temporada más y alargar su 'tiranía' nacional a seis años. El tropiezo de su principal perseguidor la semana pasada en casa ante el Deportivo ABANCA (2-2) y su victoria ante el Costa Adeje Tenerife (0-2) le permitió aumentar su renta a los siete puntos, que podrían ser una decena si mantiene su dominio sobre el equipo madridista.

Este acudirá a su cuarto Clásico de 2025 con la esperanza de mejorar competitivamente, pero con la mirada más puesta seguramente en el próximo miércoles donde intentará hacer historia en el Emirates Stadium de Londres ante el Arsenal FC inglés con su pase a las semifinales de la Liga de Campeones Femenina.

El Real Madrid, con el trabajo colectivo y un importante desgaste, superó el pasado martes al equipo 'gunner' por 2-0, pero también tuvo la mala noticia de una nueva lesión en el centro del campo, la zona con menos alternativas para Alberto Toril, en la figura de la alemana Melanie Leupolz, además de molestias para la central María Méndez.

El técnico andaluz, como hizo ya la pasada jornada y después de un marzo exigente, seguramente pensará también en el partido de Champions y dispondrá un once que no será el de 'gala' y donde podría haber oportunidades para jugadoras importantes como Alba Redondo, Eva Navarro, Yasmim, Carla Camacho y Caroline Moller, que no tuvieron minutos en Champions, más la joven de 16 años Irune Dorado.

Toril ya advirtió que quería "disfrutar" de la victoria ante el Arsenal y no pensar demasiado en esta visita a un Barça más 'tranquilo', pero que probablemente le exigirá mucho porque le querrá brindar un gran partido y una nueva victoria a sus aficionados.

El conjunto que entrena Pere Romeu encarriló su pase a las semifinales de la máxima competición continental al golear a domicilio al Wolfsburgo alemán (1-4) y ahora su objetivo será el de continuar con su impecable racha ante un Real Madrid al que siempre ha ganado y además con demasiada comodidad en los últimos enfrentamientos para poder empezar a aparcar también la Liga F para centrarse en la defensa de su trono europeo.

De todos modos, el técnico catalán, dado lo cargado del calendario y lo que le resta por delante, también podría optar por repartir minutos entre las más habituales. Ona Batlle y Kika Nazareth son bajas seguras en las locales por lesión para este decimoctavo encuentro entre ambos equipos, que sigue arrojando un balance muy favorable para el actual campeón que ha ganado todos con 61 goles anotados y sólo 8 encajados.

EL ATLÉTICO DEFIENDE SU TERCERA PLAZA ANTE UN RIVAL DIRECTO COMO LA REAL

Además de este partido, el fin de semana también tendrá otro atractivo duelo en Zubieta entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, clave para la pelea por la tercera posición que da acceso a la previa de la próxima Liga de Campeones.

El conjunto colchonero es el actual poseedor de esta plaza, con un punto de ventaja sobre el Athleti Club y cinco sobre el 'txuri-urdin' que necesita poner fin a su mala racha para recuperar terreno y no alejarse de una forma ya casi definitiva.

El equipo que entrena José Luis Sánchez Vera no ha sido capaz de sumar los tres puntos en sus seis últimos partidos y espera volver a la senda del triunfo ante un rival que no termina de ser regular y que de ganar en Zubieta tendría también ganado el 'goal-average'.

A la espera de un favor de la Real estará el Athletic Club, que tratará de recuperar los puntos perdidos el pasado fin de semana en Lezama ante el Sevilla FC en una engañosa visita a un Levante Badalona que en su casa siempre es incómodo y que necesita los puntos tras cinco jornadas sin ganar para alejar el descenso.

Granada CF y Costa Adeje Tenerife, a seis y ocho puntos de la tercera plaza, intentarán apurar sus opciones de meterse en la pelea con triunfos a domicilio en el derbi ante el Sevilla FC y ante el Deportivo ABANCA, dos equipos reforzados por sus resultados de la pasada jornada.

En esta pelea, habrá dos duelos directos, sobre todo el que enfrentará al RCD Espanyol, 13º con 21 puntos, y al Levante, 14º con 20, del que estarán muy pendientes los dos equipos actualmente en descenso como el Real Betis, que tiene 19 puntos y recibe a una SD Eibar más cómoda con 27, y el colista Valencia CF que tiene 11 y que no puede fallar en casa ante el Madrid CFF (25).