Barça y Real Madrid se refuerzan en un mercado donde la Liga española pierde peso

FC Barcelona y Real Madrid se refuerzan de manera notable en un mercado donde España sigue perdiendo peso. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado de fichajes se cerró este martes en las cinco grandes ligas, con un claro protagonismo de la Premier League inglesa, que batió su propio récord de gasto, mientras que LaLiga EA Sports sigue perdiendo peso en el mercado y ya la superan cuantitativamente la Serie A y la Bundesliga, pese a que el FC Barcelona y el Real Madrid han tenido mucho protagonismo en una ventana que ha traído de vuelta al fútbol español a campeones del mundo como Rodri Hernández y Marc Cucurella, o Bernardo Silva, Yan Diomande, Anthony Gordon, Kang-in Lee, Cristian Romero o Pierre-Emerick Aubameyang.

La Premier League ha vuelto a ser, un periodo de fichajes más, la que más dinero ha invertido en jugadores. La máxima competición inglesa elevó el gasto durante los meses de verano hasta más de 4.100 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Una cifra que supone el récord de desembolso de una competición durante un periodo, superando la cuantía de 4.072 millones que gastaron entre verano e invierno la temporada pasada.

Además, seis traspasos han superado la cifra de 100 millones de euros --Enzo Fernández (145M), Morgan Rogers (138M), Elliot Anderson (135M), Bradley Barcola (125M) y Sandro Tonali (108M)--, siendo el de Yan Diomande (125M), que fichó por el Real Madrid, el único realizado por un club no inglés.

Igualmente, otros seis fichajes del campeonato inglés superaron o igualaron los 70 millones de euros, a lo que se suma que cuatro clubes ingleses fueron protagonistas de fichajes centenarios, así como cinco de ellos --Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Liverpool-- protagonizaron los nueve de los 10 traspasos más altos del mercado.

Para encontrar a LaLiga EA Sports en ese ranking de traspasos, más allá del futbolista marfileño, está el del inglés Anthony Gordon, extremo internacional del Newcastle por el que el FC Barcelona desembolsó 80 millones de euros.

La máxima categoría del fútbol español sigue perdiendo el peso que tuvo en el mercado internacional, siendo superado en gasto total por competiciones como la Serie A italiana y Bundesliga alemana, pero sus dos principales equipos, el FC Barcelona y el Real Madrid, han desembolsado grandes cantidades.

Quizás el fichaje más mediático de todos ha sido el del mediocentro español Rodrigo Hernández, de nuevo codiciado tras su gran Mundial con la 'Roja' y que tras un culebrón en el que tuvo que elegir entre los dos grandes de España, acabó eligiendo a los azulgranas (60M).

Además, el vigente campeón de Liga ha incorporado a su plantilla a Karim Adeyemi (22M), Gabriel Jesus (10M), Jesse Bisiwu (8,5M), Dominik Livakovic (2M), Hamza Abdelkarim (1,5M) y Joao Cancelo como agente libre para ser el segundo equipo con mayor gasto en LaLiga EA Sports con 184 millones, por detrás del Real Madrid.

Y es que pese a no fichar a Rodri por ser en teoría una de sus mayores necesidades, el Real Madrid ha sido el gran agitador del mercado en España. El proyecto 2.0 de José Mourinho ha llegado con seis fichajes y un gasto de 225 millones de euros debajo del brazo, liderado por los 125 millones pagados al RB Leipzig alemán por el prometedor, pero incógnita, Yan Diomande, el jugador más caro en la historia del club.

Otro de los nombres propios del mercado madridista ha sido el del campeón del mundo Marc Cucurella, el segundo más caro del mercado madridista con 55 millones pagados al Chelsea, al que le sigue 25 millones por Carlos Espí al Levante y 20 al Inter de Milán por Denzel Dumfries. Además, también han llegado al club blanco Ibrahima Konaté y Bernardo Silva como agentes libres.

EL ATLÉTICO SE REFUERZA EN TODAS LAS LÍNEAS

El que ha vivido un mercado más tranquilo que en las últimas temporadas ha sido el Atlético de Madrid. Los colchoneros han sido mucho más protagonistas de la ventana de fichajes por el 'caso Julián Álvarez', que se ha quedado en la entidad colchonera, que por las altas. Aun así, han desembolsado 123 millones para incorporar a Morten Hjulmand (40M), Kang-in Lee (35M), Cristian Romero (33M), Alejandro Grimaldo (15M) y Jonathan David, en calidad de cedido por la Juventus.

Entre el resto de equipos de LaLiga EA Sports, uno de los que más se ha movido ha sido un histórico que ha regresado a la máxima categoría, el Deportivo de A Coruña. Hasta 10 caras nuevas se han incorporado al proyecto de Antonio Hidalgo, entre las que destacan el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Angeliño, Marc Casadó y José María Giménez.

En cuanto a los otros dos equipos que disputarán la próxima Liga de Campeones, el Villarreal CF no se ha movido demasiado, mientras que la vuelta de Dani Ceballos y el fichaje del lateral Fran García y del delantero escocés Troy Parrott han sobresalido en el Real Betis.

UN PSG VENDEDOR

Más allá de las fronteras españolas e inglesas, destaca el mercado más vendedor que comprador del vigente campeón de Europa, el París Saint-Germian. El conjunto de Luis Enrique Martínez, ganador de las dos últimas Champions, ha vendido por valor de 334 millones de euros, con el Liverpool FC pagando más de 120 por Bradley Barcola, mientras que el mayor desembolso del verano ha sido los 50 millones pagados al Mónaco por Maghnes Akliouche, cifra a la que le sigue muy de cerca los 48,5 pagados por el héroe de la segunda estrella mundialista de España, Ferran Torres.

En Bundesliga, el Bayern ha vuelto a ser el equipo con mayor inversión, aunque sus dos fichajes más caros han sido los del marroquí Ismael Saibari y el germano Nathaniel Brown, ambos por 50 millones. En la Serie A, sobresale el fichaje más caro en la historia del AC Milan, que pagó 74 millones por Gonçalo Ramos.