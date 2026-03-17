El Barça recibe a un Badalona crecido en busca de la final copera

Partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre Badalona Women y Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barça Femení y FC Badalona Women buscan este miércoles en el Estadi Johan Cruyff, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina (21.00 horas), el segundo billete para la final de la competición en un duelo abierto tras el inesperado 0-0 de la ida en Badalona y con un feudo 'culer' que deberá apretar para animar a sus jugadoras y acabar con la fe de las visitantes.

Pocos esperaban llegar al pitido inicial del Johan Cruyff con la eliminatoria igualada, pero la falta de acierto 'culer' y las ganas que le pusieron las de Badalona al primer envite permitieron que esta semifinal llegue viva al partido de vuelta. El Barça sigue siendo favorito, pero sus vecinas quieren volver a plantar cara y seguir soñando.

En la ida, el Barça topó con la resistencia y la fe por la Copa de la Reina del FC Badalona Women en un 0-0 en el Estadi Municipal de Badalona que sorprendió, a pesar de que el favoritismo blaugrana pudo haberse transformado en algún merecido gol. Pero no fue así y el 0-0 cambió el panorama del todo.

Las defensoras del título, que este año se disputará en Gran Canaria el 16 de mayo, no pudieron con un vecino entregado a la causa de seguir haciendo historia, llegando más lejos que nunca, en la Copa. María López Valenzuela detuvo a un Barça que en toda la temporada había empatado un partido y perdido otro, con lo que tampoco tuvo su mejor noche.

Las de Pere Romeu mantienen intacta su condición de favoritas para esta vuelta. "Con nuestra gente, estoy convencido de que haremos un buen partido. Este equipo siempre tiene hambre y ambición. Si hubiéramos materializado las ocasiones que tuvimos en la ida no estaríamos hablando de la importancia del partido de mañana", manifestó el técnico blaugrana en la previa de esta vuelta.

Además, recupera a la portera Cata Coll, ya disponible tras superar las molestias en la rodilla por las que fue sometida a una artroscopia en febrero. Eso sí, siguen fuera, aunque progresando ambas, tanto Aitana Bonmatí como Mapi León, que continúa con el tratamiento conservador de su lesión de tobillo y ya entrena con el grupo.

Pero el Barça debe recuperar más que nada su olfato goleador, porque en Badalona se quedó sin marcar pero, este fin de semana en la Liga F Moeve, no pasó de un escaso 0-2 en casa del Deportivo. Peor le fue al Badalona Women, que se relajó demasiado, o despistó demasiado, para verse 0-4 abajo contra el Granada CF. Todo a la Copa en un duelo vecinal decisivo para que el Barça Femení juegue su 14ª final copera o bien el Badalona Women pueda buscar su primer título en su primera final.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Aïcha, Brugts; Patri, Vicky, Alexia; Graham, Pajor y Pina.

FC BADALONA WOMEN:Valenzuela; Pinillos, Carmona, Majarín, Barclais; Ana González, Llompart, Banini; Paula Sánchez, Uribe y Julve.

--ÁRBITRA: Trujillano Gallardo (C. Andaluz).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00 horas/TVE y 3Cat.