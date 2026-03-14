El Barça recuerda a Laporta y Font que hacer campaña en la jornada de reflexión vulnera los Estatutos

Elecciones presidenciales en el FC Barcelona en marzo de 2026 - FCB

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha recordado este sábado a las candidaturas de Joan Laporta y de Víctor Font que cualquier acto de campaña o publicidad electoral realizado durante la jornada de reflexión supone "una falta de respeto" a los socios y un incumplimiento de los Estatutos del club, después de que la candidatura Nosaltres denunciara que la de Joan Laporta ha presentado una queja ante la Junta Electoral por una comunicación enviada a su base de datos.

En un comunicado, el club y la Junta Electoral señalaron que, "ante determinados hechos" ocurridos este sábado, se ven obligados a recordar públicamente que cualquier acción de campaña realizada durante este 14 de marzo o hasta el final de la jornada de votación constituye "un grave incumplimiento del artículo 52 de los Estatutos", además de una falta de respeto hacia los socios y socias de la entidad.

Horas antes, la candidatura Nosaltres explicó que había tenido conocimiento a través de los medios de la queja presentada por la candidatura de Joan Laporta ante la Junta Electoral por una comunicación enviada a su base de datos y por la publicación este sábado de una entrevista a Font.

Según defendió Nosaltres, el mensaje remitido a sus contactos se limitaba a "animar a la participación" en las elecciones y a ofrecer información práctica para la jornada de votación, como horarios, puntos de votación, direcciones y teléfonos de interés, sin incluir "información partidista".

Asimismo, la candidatura aseguró que la entrevista publicada este sábado fue realizada el pasado martes y que la fecha de publicación no depende de su equipo de campaña.

Ante esta situación, Nosaltres informó de que ha presentado también una denuncia ante la Junta Electoral. Entre los motivos, citó la publicación este mismo sábado de una entrevista a Maria Elena Fort, miembro de la candidatura 'Defensem el Barça', en un diario deportivo de gran tirada.

Además, la candidatura denunció el supuesto uso de recursos, instalaciones e imágenes del club por parte de la candidatura Defensem el Barça durante la campaña electoral, tanto en actos como en piezas publicitarias.