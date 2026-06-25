El Barça recupera el trono liguero del fútbol sala

El Barça celebra la conquista del título de la Primera División de fútbol sala de la temporada 25-26 - PRENSA RFEF

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça recuperó este jueves su trono en la Primera División del fútbol sala al imponerse a ElPozo Murcia en la final del campeonato al ganar en el cuarto partido y sumar el definitivo tercer punto de la serie entre ambos equipos, que jugarán la Liga de Campeones la temporada que viene.

El conjunto catalán no se proclamaba campeón de Liga desde la campaña 2022-2023 y en Murcia sumó el octavo trofeo de su historia para salvar así también un año complejo donde no había podido todavía saborear ningún éxito. Con su triunfo releva en el palmarés a un Jimbee Cartagena, campeón en 2024 y 2025.

El equipo que entrena Javi Rodríguez, que une este título liguero como entrenador a los dos que logró como jugador blaugrana (2011 y 2012), además de otros dos con Playas de Castellón (2000 y 2001), en su primer año en el banquillo, confirmó su favoritismo en esta final ante el de Josan González, que lo intentó por todos los medios en un 'playoff' que podía haber cambiado su devenir si el conjunto murciano se hubiese llevado el primer partido en el Palau Blaugrana, perdido en los penaltis y tras ir ganando 0-3 y 1-4.

El segundo, en cambio, también disputado en el feudo culer, fue el menos igualado, con un contundente 6-1 para el Barça, pero ElPozo, pese a estar lastrado en lo físico y con bajas, fue capaz de alargar la final tras ganar 5-4 el tercer encuentro, primero en el Palacio de los Deportes de Murcia y con un tanto de Gadeia a falta de cuatro segundos. El equipo murciano soñaba con volver al Palau, pero no pudo hacerlo al caer por 4-6 después de una prórroga y de haber ido siempre a remolque.