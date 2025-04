El Barça salva las 'semis' en una mala noche en Dortmund

Dortmund's Serhou Guirassy (C) scores his side's second goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg soccer match between Borussia Dortmund and FC Barcelona at the Signal Iduna Park

Dortmund's Serhou Guirassy (C) scores his side's second goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg soccer match between Borussia Dortmund and FC Barcelona at the Signal Iduna Park - Bernd Thissen/dpa

Los 'culers' tuvieron suerte del 4-0 de la ida que les dio la vida

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha perdido este martes contra el Borussia Dortmund (3-1) en el Signal Iduna Park, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, para acudir a una cita de semifinales seis años después gracias al 4-0 de la ida en Barcelona y con un serio aviso de que una mala noche en la 'Champions' puede ser decisiva y una enseñanza que intentarán poner en liza en esas ansiadas 'semis', porque otra actuación así podría conllevar quedarse fuera de la final de Múnich.

No estuvo bien el Barça. Para nada. De hecho, el gol que dio tranquilidad fue del central del Dortmund Bensebaini en propia puerta. Con tres cambios en el once inicial, por lesiones o rotaciones, el Barça se desdibujó y no fue capaz de mostrar en el terreno de juego la calidad que tiene y el buen juego que estaba poniendo en liza últimamente. De hecho, esta es la primera derrota en el global de competiciones en lo que va de 2025, que son ya tres meses y medio.

Hansi Flick y sus jugadores ya saben lo que es sufrir en esta 'Champions' en la que fueron segundos en la Fase Liga y no llegaron a ir por detrás hasta esta noche, en cuanto el portero Wojciech Szczesny cometió un penalti innecesario sobre Gross, que no estaba corriendo hacia portería y no tenía tiro claro. Desde el punto de penalti no falló Serhou Guirassy, que metió el primero de los tres tantos de su 'hat-trick' que le dejarán, a nivel personal, contento tras fallarlo todo en el partido de ida.

Sin duda, el 4-0 de ese choque en Montjuïc de la semana pasada fue clave para un Barça que, quien sabe, seguramente habría jugado mejor en caso de necesidad. Pero esa renta cuádruple propició que, por ejemplo, el metrónomo Pedri estuviera en el banquillo o que el imperial central Iñigo Martínez, apercibido, ni siquiera jugara. Por Pedri jugó Gavi, atrás, y no estuvo muy acertado. Por Iñigo jugó Ronald Araujo, mal en el corte y autor del regaló a Guirassy para el 3-1 que volvió a poner nerviosa a la parroquia 'culer'. Y por el lesionado Balde, en el lado positivo, jugó un Gerard Martín que fue de los mejores, si no el mejor.

Luces y sombres, lecciones a tener en cuenta y más brotes de esperanza. Pero este choque, este 3-1 para tener bien presente en las 'semis' ya sea contra Inter de Milán o contra Bayern de Múnich, tuvo más cosas negativas que positivas. Y alguien como Hansi Flick, visiblemente molesto y enfadado en la banda con lo que veía, lo tendrá en cuenta. El Barça fue mejorando con el paso del tiempo, pero sin llegar a tener ocasiones de gol porque, cuando se podían acercar a Kobel, no hubo solidaridad sino más bien acciones individuales, como si cada jugador del Barça fuera un caballo con viseras laterales en los ojos para sólo poder mirar lo que tenían delante.

Pero pese al mal partido, el billete está ya a nombre del FC Barcelona. Seis años después el Barça estará en semifinales, entre los cuatro mejores del 'Viejo Continente', y sabiendo que si se podía perder un partido era este en Dortmund, con un 'muro amarillo' que fue un auténtico infierno para el Barça, que se quedó en el limbo. Molestos y enfadados por la derrota, pero contentos por seguir vivos en la competición.

Sin Balde, sin Iñigo Martínez y, parcialmente, sin Pedri. Ello propició que no hubiera control del balón, se vieron pérdidas inexplicables como la de Araujo y hasta ese penalti no necesario. Buena parte de ello en un primer cuarto de hora loco y que debe ser irrepetible. Como el hecho de, con el 2-1 que fue un autogol de Bensebaini, el Barça no fuera capaz de 'matar' el partido. Este Barça de Flick sabe hacerlo, pero no pudo.

Fantasmas del pasado, quizás. Miedo a repetir esas derrotas de la época de Xavi, Koeman o Setién, hasta de Valverde. Miedo de convertir el Signal Iduna Park en un nuevo Anfield, estadio en el que el Barça se dejó remontar un 3-0 de la ida en Barcelona con un 4-0 que marcó el inicio del fin de una era. Pero Flick y su Barça tienen vida y quizás esta derrota, al final sin importancia, pueda hasta servir para mejorar. Como necesaria piedra de toque en una 'Champions' en la que el Barça no había sufrido. Tampoco en el 2-3 de la Fase Liga en Dortmund. Superado el 'muro amarillo' en el momento de la verdad, aunque con dudas y miedos, el Barça está de nuevo en semifinales de la 'Champions'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 3 - FC BARCELONA, 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Couto (Brandt, min.77), Gross, Nmecha (Reyna, min.64), Svensson; Beier (Duranville, min.65), Guirassy y Adeyemi (Gittens, min.77).

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Gavi (Pedri, min.59), De Jong; Lamine Yamal (Ferran Torres, min.70), Fermín (Eric Garcia, min.70), Raphinha; y Lewandowski (Olmo, min.86).

--GOLES.

1-0. Min.11, Guirassy (p).

2-0. Min.49, Guirassy.

2-1. Min.54, Bensebaini (pp).

3-1. Min.76, Guirassy.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Nmecha (min.56) en el Borussia Dortmund y a De Jong (min.35) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Signal Iduna Park.