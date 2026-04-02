El Barça sonroja otra vez al Real Madrid en la fiesta de Alexia

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona Femení) celebra uno de sus goles en el triunfo contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha ganado este jueves al Real Madrid por un abultado 6-0, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, disputada en el nuevo Spotify Camp Nou ante el récord en el remodelado feudo de 60.067 espectadores y en una fiesta completa por la goleada 'culer' y por el homenaje a la capitana Alexia Putellas, que celebró su partido número 500 como blaugrana con un gol y dos asistencias.

La eliminatoria de cuartos de final la cerró el Barça Femení con un global de 12-2 y como si se tratara de un partido de tenis; 6-2 y 6-0 en 3 horas de juego. Pero no, no era Wimbledon el escenario pese a la hierba, sino un Spotify Camp Nou de récord, con la mejor entrada de la temporada superando al equipo masculino, y con una Alexia que como todo el Barça salió a por todas.

El Barça goleó y se divirtió, pero de camino a ese puerto trabajó de lo lindo todo el encuentro. Las jugadoras de Pere Romeu fueron a por cada balón con una intensidad mucho mayor a sus rivales blancas, que pese a que tenían que buscar algo distinto para, por lo menos, ganar uno de los tres duelos a sus rivales, no pudieron. Es que casi que hubiera sido mejor, para ellas y a nivel mental, no salir al campo.

Las 'culers' estarán de nuevo en semifinales, que jugarán contra un Bayern de Múnich que intentará no asimilarse al del 7-1 encajado ante las catalanas en la fase de grupos de esta edición de la 'Champions'. Pero tampoco el Real Madrid quería salir vapuleado de nuevo y lo hizo. Sumando el 0-3 de la Liga F Moeve del pasado domingo, el trío de Clásicos se salda con un 15-2 para las 'culers'.

El conjunto blaugrana firmó una exhibición coral liderada por Alexia Putellas, que marcó y asistió en dos ocasiones, y por una Caroline Graham Hansen imparable, autora de un doblete, en una noche en la que el Barça fue muy superior en todas las facetas y no dio opción alguna a un Real Madrid desbordado de inicio a fin.

También se sumaron a la fiesta Irene Paredes, dominante en ambas áreas, Ewa Pajor, incisiva y con premio, y una Esmee Brugts que cerró la goleada para completar el 'set'. Además de una Claudia Pina titular que buscó el gol sin cesar pero sin fortuna, mientras que en el Real Madrid apenas se salvó Linda Caicedo, aunque discreta y sin ocasiones de gol pero poniéndole ganas, y la portera Misa Rodríguez, pese a la goleada recibida.

Lejos de relajarse con la ventaja de la ida, el Barça salió a morder y a resolver cuanto antes, imponiendo un ritmo altísimo desde el inicio y encerrando al conjunto blanco. Solo un error puntual en salida de balón permitió un primer aviso sin consecuencias, porque a partir de ahí el dominio fue total, con ocasiones constantes y una presión asfixiante que ahogó cualquier intento de reacción madridista.

Ese dominio se tradujo en una primera parte demoledora, con cuatro goles antes del descanso. Alexia abrió el camino aprovechando un rechace tras acción de Pajor, Graham Hansen amplió la ventaja de cabeza tras centro de la capitana, Paredes hizo el tercero en un córner y Pajor se sumó a la fiesta tras insistir en una jugada en el área. Solo Misa Rodríguez, con varias intervenciones de mérito, evitó un castigo aún mayor antes del intermedio, mientras Linda Caicedo firmaba el único intento reseñable de un Real Madrid muy superado.

El guión no cambió tras el paso por vestuarios. El Barça siguió dominando y encontró pronto el quinto en otra acción entre Alexia y Graham Hansen, que volvió a imponerse a su marca para firmar su doblete. Claudia Pina rozó el gol en varias ocasiones en un segundo tiempo en el que las 'culers' no bajaron el pie del acelerador, mientras Misa evitaba un marcador todavía más abultado.

El premio final llegó en el tramo final, cuando la recién entrada Clara Serrajordi conectó con Esmee Brugts para que la neerlandesa firmara el 6-0 definitivo. El Camp Nou, entregado entre olas y cánticos, celebró entonces tanto la goleada como el homenaje a una Alexia Putellas que, en su noche más especial, volvió a liderar a un Barça lanzado hacia otra semifinal europea. El Bayern espera con recelo y sed de revancha.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 6 - REAL MADRID, 0 (4-0, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León (Aïcha Camara, min.73), Brugts; Guijarro, Vicky (Kika, min.58), Alexia (Sydney, min.82); Hansen, Pajor (Paralluelo, min.58) y Pina (Serrajordi, min.73).

REAL MADRID: Misa; García, Méndez (Redondo, min.59), Lakrar, Yasmim (Irune Dorado, min.46); Angeldahl, Toletti (Antonia, min.77); Athenea (Comendador, min.82), Caicedo, Navarro; y Feller (Gálvez, min.59).

--GOLES.

1-0. Min.8, Alexia.

2-0. Min.15, Graham Hansen.

3-0. Min.27, Paredes.

4-0. Min.34, Pajor.

5-0. Min.55, Graham Hansen.

6-0. Min.74, Brugts.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA). Amonestó a Toletti (min.17), Yasmim (min.20), Athenea (min.48), Feller (min.50) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 60.067 espectadores.