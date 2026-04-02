Pere Romeu: "Ha sido el partido más completo contra el Real Madrid"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, en el Clásico de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado este jueves tras la victoria por 6-0 contra el Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina que su equipo firmó "el partido más completo" ante el conjunto blanco esta temporada, destacando la ambición mantenida durante los 90 minutos pese a tener la eliminatoria encarrilada con el 2-6 de la ida en el Alfredo di Stéfano.

"Ha sido el partido más completo contra el Real Madrid este año. Me quedo con que, pese a tener la eliminatoria encarrilada por el resultado de la ida y pese a adelantarnos hoy, hemos seguido hasta el minuto 90 con la misma ilusión y energía, con ganas de hacer bien las cosas. Ha habido una gran entrada de las jugadoras de banquillo. Estoy muy contento de la eliminatoria y del partido", señaló en rueda de prensa.

El técnico blaugrana destacó el momento de forma del equipo y la exigencia constante del calendario. "Estamos en un momento dulce, haciendo bien las cosas. Jugar cada tres días nos ha tenido muy alerta en todo. A este equipo se le pide la excelencia cada tres días y los partidos se deben ganar y sacar adelante. Estamos en un buen momento y espero que se pueda mantener", apuntó.

Sobre el rival en semifinales, el Bayern de Múnich, Romeu avisó de la dificultad de la eliminatoria pese al precedente favorable en la fase de grupos. "Me parece un pedazo de equipo. Aunque el 7-1 fue contundente, el tiempo de dedicación fue altísimo y tienen grandes futbolistas y están muy bien dirigidas. Ha pasado mucho tiempo de ese partido y tendremos que intentar ganar y clasificarnos para la final", explicó.

En este sentido, pidió mantener la misma línea competitiva. "Vamos a salir con la misma humildad y hambre competitiva contra el Bayern. Esperamos llegar en buen punto, hacer una buena eliminatoria y clasificarnos para la final", afirmó.

Romeu también quiso poner en valor el ambiente vivido en el Spotify Camp Nou. "Ha sido increíble, muy emotivo. Ver a tanta afición apoyando es algo precioso. Han estado de diez, hay que agradecerles que hayan apretado y apoyado al equipo de inicio a fin. Lo mejor del partido es que en el minuto 90 seguíamos jugando igual que en el primero, algo muy difícil en una eliminatoria que terminas 12-2", celebró.

Por último, elogió la figura de Alexia Putellas en una noche especial para la capitana al vivir su partido número 500 como 'culer'. "Es liderazgo, un icono del club y está en un momento futbolístico muy bueno. Ha mejorado mucho, ahora es capaz de organizarnos y también de finalizar. Es una líder dentro y fuera del vestuario, estoy contento de ser su entrenador y de que siga a este nivel", concluyó.