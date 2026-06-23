El Barça traspasa al portero Iñaki Peña al Panathinaikos griego

Archivo - El portero español Iñaki Peña en su etapa en el Elche CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este martes el traspaso del portero Iñaki Peña al Panathinaikos griego, poniendo fin a una etapa de más de una década del guardameta en la disciplina blaugrana tras completar todo su recorrido formativo en La Masia y formar parte posteriormente del primer equipo.

"El FC Barcelona y el Panathinaikos FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del portero Iñaki Peña al conjunto griego", anunció la entidad blaugrana en un comunicado.

Peña, de 27 años, llegó al fútbol base del Barça en 2012 procedente del Villarreal CF y fue avanzando por todas las categorías inferiores del club hasta consolidarse en la dinámica del primer equipo, al que se incorporó de forma definitiva en enero de 2023.

Eso sí, durante su etapa como blaugrana acumuló experiencia lejos del Spotify Camp Nou mediante dos cesiones; en la temporada 2021/22 defendió la portería del Galatasaray turco y el curso pasado jugó cedido en el Elche CF.

El guardameta cierra así una vinculación de trece años con el FC Barcelona, en la que ha formado parte de distintas etapas del club tanto en formación como en el fútbol profesional.

En su despedida, la entidad catalana quiso agradecer públicamente la implicación del futbolista durante todos estos años. "El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Iñaki Peña por su compromiso, su profesionalidad y su dedicación a lo largo de todos estos años defendiendo la camiseta blaugrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional", concluyó el comunicado.