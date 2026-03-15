El Barça vota por LaLiga

Raphinha celebra su tercer gol en el Barcelona-Sevilla - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se ha impuesto este domingo al Sevilla FC (5-2) en la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que el brasileño Raphinha, autor de un 'hat-trick', ha impulsado a los azulgranas, que se asientan en el liderato y se cargan de moral antes de recibir al Newcastle, todo en una jornada marcada por el regreso tras lesión de Gavi.

En plena jornada electoral, con los socios acudiendo a las urnas para determinar si Joan Laporta o Víctor Font será el próximo presidente de la entidad, y en la reapertura de Gol Nord, el conjunto 'culer' contribuyó a la fiesta con un claro protagonista: Raphinha. El brasileño anotó de penalti los dos primeros tantos de la tarde, ambos con la colaboración de Joan Cancelo, que provocó las dos penas máximas.

El portugués encontró también su premio con otro gol en la segunda mitad, justo después de que Raphinha completase su triplete. Antes, en los últimos minutos de la primera parte, Dani Olmo había ampliado distancias y Oso las había reducido. Sow, en el descuento, estableció el definitivo 5-2.

Con esta victoria, cuarta consecutiva en LaLiga, el Barça (70) recupera la renta de cuatro puntos sobre el Real Madrid (66), y gana confianza antes de afrontar el partido de vuelta de los octavos de final de la 'Champions' ante el Newcastle, después del 1-1 logrado en Inglaterra en el encuentro de ida. Los sevillistas, por su parte, se quedan con 31 unidades, cinco por encima del descenso.

Los de Hansi Flick, que ofreció descanso a Lamine Yamal y formó con tres cambios respecto al duelo de 'Champions', tardaron muy poco en romper las hostilidades, después de que Djibril Sow hiciese una zancadilla a Joao Cancelo cuando este se adentraba en el área. Martínez Munuera no lo dudó y señaló penalti; Raphinha, capitán azulgrana este domingo, se plantó ante los once metros y engañó a Odisseas Vlachodimos con un lanzamiento a lo Panenka (min.9).

Oso inquietó poco después en una acción en la que Joan Garcia atrapó el balón antes de que todo quedase anulado por fuera de juego, y Dani Olmo ofreció la réplica con un disparo lejano que despejó el portero sevillista.

Ya en el 19, Cancelo reclamó penalti por mano de Carmona, que tocó el esférico con el brazo totalmente estirado en el suelo, y de nuevo el árbitro lo pitó, previo paso por el monitor del VAR. De nuevo, Raphinha recogió la pelota y, esta vez, ajustó su remate a la izquierda para impedir que llegase el guardameta griego (min.21).

El conjunto 'culer' todavía amplió la renta antes del descanso después de que Marc Bernal pusiese un centro raso al punto de penalti para que Dani Olmo, llegando desde segunda línea, batiese a Vlachodimos con un derechazo (min.38). Robert Lewandowski, en el 44, perdonó el cuarto prácticamente solo tras un centro al segundo palo de Olmo que cabeceó fuera.

Aún así, los de Matías Almeyda trataron de meterse en el partido con un gol de Oso que recortaba distancias (min.45+3), y después del paso por vestuarios revolucionaron el equipo dando entrada a Neal Maupay, Rubén Vargas y Chidera Ejuke con el objetivo de tratar de sorprender por los extremos.

Sin embargo, Raphinha volvió a aparecer para acabar con cualquier esperanza nervionense. Tras irse hacia adentro, Fermín sirvió un centro raso en diagonal para el brasileño, que armó un disparo que, tras tocar en Gudelj, se coló en la escuadra para completar su 'hat-trick' (min.51).

Cancelo se unió a la fiesta nueve minutos más tarde, tras una carrera por la banda en la que acabó pisando área, recortando a Gudelj y batiendo a Vlachodimos con un remate entre las piernas para hacer el quinto (min.60). Con todo decidido, Flick dio minutos a Lamine Yamal, Marc Casadó y Ronald Araujo, mientras Ejuke probaba a un atento Joan Garcia.

El central uruguayo perdonó el sexto en un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero, y Vargas respondió con un disparo ajustado al palo que frenó la manopla del portero 'culer'. Lewandowski, en el 77, también tuvo su oportunidad para marcar, pero se encontró con una mano de Vlachodimos.

Todavía hubo tiempo para que el Camp Nou ovacionase al héroe de la tarde, Raphinha, mientras abandona el terreno de juego para dar entrada a Gavi, que volvió a pisar el césped casi seis meses después de lesionarse de gravedad y pasar por quirófano. El andaluz fue recibido también con aplausos por la parroquia azulgrana. Sow, ya en el descuento, maquilló el resultado para los sevillistas (min.92).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - SEVILLA FC, 2 (3-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Araujo, min.66); Marc Bernal (Casadó, min.67), Pedri (Fermín, min.46); Roony (Lamine Yamal, min.67), Dani Olmo, Raphinha (Gavi, min.82); y Lewandowski.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona (Ejuke, min.46), Nianzou (Castrín, min.70), Gudelj, Suazo (Vargas, min.46); Sow, Agoumé (Manu Bueno, min.78); Alexis Sánchez, Juanlu, Oso; y Akor Adams (Maupay, min.46).

--GOLES:

1-0, min.9: Raphinha, de penalti.

2-0, min.21: Raphinha, de penalti.

3-0, min.38: Olmo.

3-1, min.45+3: Oso.

4-1, min.51: Raphinha.

5-1, min.60: Cancelo.

5-2, min.92: Sow.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Suazo (min.37) por parte del Sevilla FC.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 56.483 espectadores.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio en memoria de Enric Reyna, presidente del FC Barcelona del 12 de febrero al 6 de mayo de 2003 y fallecido el pasado viernes a los 85 años.