Barrenetxea será intervenido por una "lesión severa" en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo

Ander Barrenetxea (Real Sociedad), en la Europa League 2026 27 ante el Olympique de Lyon. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extremo español de la Real Sociedad Ander Barrenetxea será intervenido quirúrgicamente próximamente debido a una "lesión severa, con afectación tendinosa", en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo, sufrida en el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano.

"Barrenetxea sufrió una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo izquierdo en el transcurso del Real Sociedad-Rayo Vallecano del pasado domingo", informó el club vasco.

Por tanto, el jugador 'txuri-urdin', de 24 años y que se perdió la concentración con la selección española para los partidos ante Chequia e Inglaterra de este parón internacional, "será intervenido quirúrgicamente en fecha y lugar pendiente de confirmar".

El extremo español, que asistió a Orri Óskarsson para el gol del triunfo (1-0) frente al Rayo Vallecano en Anoeta en el último partido de LaLiga EA Sports, fue sustituido por lesión en el minuto 71 de dicho encuentro, y ahora podría estar varios meses de baja.