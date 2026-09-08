Bartra "no comete ninguna infracción" en el penalti de Mbappé

Kylian Mbappé en el momento de lanzar el penalti en el Real Betis-Real Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reiteró este martes que fue correcta la decisión de no repetir el penalti fallado por Kylian Mbappé durante el Real Betis-Real Madrid del pasado viernes porque Marc Bartra "no comete ninguna infracción", recalcando que 'posición en el aire' de un jugador "sólo se aplica cuando todo el cuerpo está despegado del suelo".

En su programa semanal 'Tiempo de Revisión', el organismo analizó esta jugada que levantó mucha polémica en La Cartuja, pero que considera que fue arbitrada correctamente por el colegiado Alejandro Hernández Hernández y desde la sala VOR.

El CTA indica que en el momento del golpe de Mbappé, "Bartra tiene un pie en el aire y otro en contacto con el suelo", y recordando que lo que dice la IFAB al respecto sobre si un jugador está en el aire, aclara que esto "sólo se aplica cuando todo el cuerpo está despegado del suelo". "Bartra no está en el aire porque tiene un pie en contacto con el suelo, este pie no pisa el área de penalti ni tampoco pisa el semicírculo. Bartra no comete ninguna infracción", zanja.

Por otro lado, también se refiere a la expulsión por roja directa de Arouna Sangante durante el RCD Espanyol-Sevilla FC, muy protestada por el bando sevillista porque en las imágenes se ve como el futbolista toca claramente primero el balón en su intento de cortar la internada de Roberto Fernández.

Para el CTA, el delantero espanyolista tiene "la posición ganada, va directo a portería y tiene el balón controlado", y Sangante "se lanza al suelo y toca el balón", aunque advierte que, posteriormente, "eleva su pierna, zancadillea y derriba al rival". "Causa-efecto clara. En el moemnto del derribo el delantero tiene posibilidad de llegar al balón", añade, subrayando que la roja fue también un acierto.

Finalmente, da por bueno el 1-0 de Nico Williams en el Athletic Club-Atlético de Madrid pese a las dudas de si el balón había salido por la línea de banda en el inicio de la jugada. Para el CTA, el VAR actuó "correctamente" al dar validez al tanto porque "no hay evidencia" de que se produjese esta infracción después de que se chequeasen "todas las cámaras posibles".