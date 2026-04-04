El Bayern-Barça de ida de semifinales de Champions se jugará el sábado 25 a las 18.15 horas

Jugadoras del Barça celebran un gol ante el Real Madrid - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones femenina entre el Bayern de Múnich y el FC Barcelona se disputará el sábado 25 de abril a las 18.15 horas, ha confirmado este sábado la UEFA.

Las azulgranas iniciarán la eliminatoria en el Allianz Arena de la localidad bávara con el objetivo de conseguir un buen resultado para afrontar el duelo de vuelta, que se jugará una semana después en el Spotify Camp Nou.

En cuartos de final, las de Pere Romeu eliminaron al Real Madrid con un 2-6 en la ida en Madrid y un 6-0 el jueves en Barcelona, mientras que las alemanas accedieron a la penúltima ronda tras superar al Manchester United con un 2-1 en la vuelta del Allianz Arena y un 2-3 en la ida en Old Trafford.

El historial reciente entre catalanas y bávaras favorece a las 'culers', que de los cinco precedentes disputados en la máxima competición europea han ganado cuatro partidos y solo han perdido uno, con un balance de 13 goles a favor y 4 en contra.

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, el pasado 7 de octubre de 2025 en el Estadi Johan Cruyff, las azulgranas arrollaron al Bayern por 7-1, con goles de Alexia Putellas, Ewa Pajor, Esmee Brugts, Salma Paralluelo y Clàudia Pina, que firmó un doblete. Solo Klara Bühl logró marcar para las alemanas en un encuentro dominado de principio a fin por las catalanas.