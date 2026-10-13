Bayern e Inter tropiezan y el Arsenal golea con trabajo al Lille

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Bayern Múnich se dejó este martes dos puntos en su visita al modesto Viking noruego, con el que empató a tres goles pese a ir 2-0 abajo al descanso y otro candidato como el Inter de Milán italiano se vio sorprendido en casa por el Club Brujas belga en un festival de goles (3-4), mientras que el Arsenal FC inglés trabajó para derrotar (2-0) al LOSC Lille francés, en partidos correspondientes a la segunda jornada de la Liga de Campeones 2026-2027.

Seguramente, una de las principales sorpresas de la noche europea se dio en Noruega donde el potente Bayern se estrelló contra el Viking, que primero le tuvo contra las cuerdas antes de ser víctima de la gran reacción bávara para salvar finalmente un punto en el último suspiro y con su rival jugando con diez.

El campeón de la Bundesliga tuvo un choque más difícil de lo que se presuponía y la voluntad de los locales, apoyados en su campo de césped artificial y aumentada por el tempranero gol de Stensness en un saque de esquina. Los visitantes se lanzaron a por el empate, pero se toparon con un entonado Obsto en la portería del conjunto nórdica, que despertó más ilusión entre sus aficionados con el sorprendente 2-0, obra de Christiansen en el tramo final de primer tiempo.

Tras el descanso, el Bayern metió una marcha más e impuso por fin la lógica que se esperaba en el encuentro de la mano de Harry Kane. El delantero inglés recortó de penalti y cinco minutos después igualó un partido que se le hacía largo al Viking, que no podía impedir el 2-3 de Luis Díaz. Pero poco después, Michael Olise era expulsado por doble amarilla en la misma jugada, la segunda por lanzar el balón a la cara a un rival, y esa inferioridad le acabó costando el 3-3 a los suyos en el minuto con el tanto de Herman Johan Haugen.

Por su parte, también se vieron muchos goles, siete, en la otra sorpresa de este martes, la que se vivió en el Giuseppe Meazza de Milán donde el Inter encajó su segunda derrota tras la sufrida en el Santiago Bernabéu al perder 3-4 ante el Club Brujas con protagonismo para Nicolò Tresoldi.

El delantero firmó un triplete de goles, los tres primeros de los visitantes, para poner el 1-3 en el marcador pasada la hora de juego. Lautaro Martínez, que había igualado antes del descanso, puso emoción para los minutos finales, pero Vermant dio aire a los suyos antes de que Bonny pusiese más tensión en el añadido.

El que no falló fue el actual subcampeón de Europa, el Arsenal FC, aunque el conjunto que entrena Mikel Arteta tuvo que esperar a la segunda mitad para deshacerse por 3-0 del LOSC Lille francés en el Emirates Stadium.

Pese a lo abultado del marcador, el campeón de la Premier League inglesa no abrió el partido hasta pasada la hora de juego con el tanto del neerlandés Jurrien Timber que tumbó la resistencia del equipo visitante, que no pudo contener a su rival que sentenció el choque en siete minutos con los tantos de Eberechi Eze y Bukayo Saka.

Además, del resto de la jornada, destacó la primera victoria del debutante Sabah azerbaiyano, que batió 2-0 (Parris y Mickels) al Slavia checo, mientras que el Sporting de Portugal, como el FC Barcelona y el Arsenal, sumó su segunda victoria al ganar 0-2 al Lens francés con tantos de Luis Suárez e Issa Doumbia. El RB Leipzig alemán ganó 1-0 al PSV neerlandés con un tanto de Brajan Gruda cuando el partido entraba en su recta final.