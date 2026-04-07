El Bayern de Kompany, una máquina ofensiva casi perfecta

Los jugadores del Bayern Múnich Harry Kane, Serge Gnabry y Michael Olise. - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bayern Múnich alemán se mide esta noche al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, una eliminatoria en la que los de Vicent Kompany buscarán seguir con su imperial marcha en la competición, en la que ha destacado por un arsenal ofensivo liderado por el delantero inglés Harry Kane y por el desborde de jugadores como el francés Michael Olise y el colombiano Luis Díaz.

Dos años han pasado desde que Joselu Matu enloqueciera al Santiago Bernabéu en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones 2023-24. Un último precedente del clásico europeo en el que, las cuatro últimas ocasiones, el Real Madrid ha salido victorioso.

Pero esta vez, la máquina casi perfecta que parece haber creado Vicent Kompany parte con un ligero favoritismo para intentará poner fin a esta dinámica y mantener intactas las opciones de levantar la séptima 'orejona' de su historia, seis años después de hacerlo por última vez en la temporada de la pandemia.

El Bayern ha tomado la velocidad de crucero esta temporada y, junto al Arsenal FC inglés y el Atlético de Madrid, este con opciones reducidas por su situación liguera, presume de tener opciones de lograr el triplete, algo que ya logró en 2013 y 2020. Hasta el momento su marcha en la temporada es imponente, con sólo dos derrotas en los 40 encuentros que ha disputado, con 34 victorias y cuatro empates. Además, si por algo ha destacado el seis veces campeón de Europa esta temporada es por su nivel ofensivo.

El equipo bávaro ha superado a estas alturas de temporada, y con creces, la centena de goles. En total, el Bayern ha celebrado 146 goles, lo que supone una media de 3,4 goles por partido. De ellos, 32 los ha conseguido en los diez partidos que ha jugado en la máxima competición continental, donde es el segundo equipo más realizador de la edición, sólo superado por el París Saint-Germain (34), aunque la media goleadora es superior de los alemanes, que tienen dos encuentros menos.

Una cifras goleadores en las que el desempeño de su goleador, Harry Kane, tiene mucho que ver. El inglés es el máximo goleador de la temporada en Europa con 48 dianas entre todas las competiciones, encontrándose entre ellos los 10 que ha logrado en la Champions, dónde sólo lo supera Kylian Mbappé (13), con el que vivirá seguramente un duelo personal. El futbolista del Bayern, ante los problemas físicos vividos por el francés, se perfila también como el favorito para la Bota de Oro, que comanda con 31 goles por los 23 del madridista.

Junto a delantero de Leytonstone, uno de los extremos más desequilibrantes del momento, Michael Olise --15 goles y 26 asistencias--, y otro 'puñal' como Luis Díaz --22 goles y 15 asistencias-- conforman el tridente más prolífico de Europa, al que el Real Madrid necesitará secar si quiere estar en sus quintas semifinales en los últimos seis años.

Además, el equipo germano sigue demostrando tener una buena base de jugadores jóvenes. Es dudoso que el talentoso Jamal Musiala, lesionado de gravedad en el pasado Mundial de Clubes, esté en su mejor forma, pero el Bayern ya ha encontrado a otro talento prematuro como Lennart Karl, que el pasado 18 de febrero cumplió 18 años, que viene de marcar y asistir en la remontada bávara de este fin de semana ante el Friburgo (2-3).

El centrocampista, que lleva cuatro goles en esta Champions, tendrá además la oportunidad de medirse en esta eliminatoria con el club de sus "sueños" como le calificó a principios de año, unas declaraciones por las que tuvo que pedir disculpas.

En el centro del campo, un viejo rockero como Joshua Kimmich es el que marca el ritmo del Bayern. El internacional alemán está viviendo a sus 31 años una de las mejores temporadas de su carrera, y junto al joven internacional alemán Aleksandar Pavlovic aportan a equilibrio a un equipo netamente ofensivo. Junto a ellos, Serge Gnabry --10 goles y 10 asistencias-- se ha hecho con la posición de media punta, aportando llegada y desequilibrio desde segunda línea.

Y pese a que el eslabón más débil del campeón alemán vuelve a ser la defensa, han mejorado sus prestaciones en términos defensivos. De hecho, sólo el Arsenal (5) y Liverpool (9) ha encajado menos goles que ellos hasta el momento en la Liga de Campeones (10).

Un cerrojo donde sigue sobresaliendo el veterano portero Manuel Neuer, ahora lesionado y superviviente de la última eliminatoria victoriosa ante los madridistas, en 2012, el Bernabéu y tras una tanda de penaltis, junto a David Alaba, ahora en el bando merengue, y Álvaro Arbeloa, ahora técnico del 15 veces campeón de Europa.

Los porteros del conjunto muniqués se han alternado para hacer 35 paradas, casi la mitad que las realizadas por Thibaut Courtois y Andrey Lunin (64). Una mejora significativa atrás en la que ha sido esencial la salud del francés Dayot Upamecano y la solidez que ha aportado Jonathan Tah desde su llegada el pasado verano procedente del Bayer Leverkusen.