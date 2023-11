El Bayern prolonga hasta 2025 el contrato de sus porteros Manuel Neuer y Sven Ulreich

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bayern de Múnich comunicó este martes la prolongación por un año más del contrato del portero Manuel Neuer, hasta el 30 de junio de 2025, y también la renovación hasta la misma fecha de su habitual sustituto, Sven Ulreich.

"Estoy contento de seguir un año más en el Bayern. Después de mi larga lesión, vuelvo a estar a tope", dijo Neuer mediante una nota de prensa, aludiendo a su reciente reaparición tras haberse lesionado en la pierna a causa de un accidente de esquí en diciembre de 2022.

"Disfruto mucho sobre el terreno de juego con este equipo. Estoy convencido de que, junto con la afición, podremos alcanzar nuestros grandes objetivos en los próximos años, y por supuesto eso incluye la final de la Liga de Campeones de 2025 en Múnich. Saber que Sven seguirá a mi lado lo hace aún más bonito", añadió Neuer sobre su compañero.

Neuer, de 37 años, llegó al Bayern procedente del Schalke 04 en 2011. También ha liderado al equipo muniqués como capitán desde 2017. Ganó el triplete de Liga de Campeones, Bundesliga y Copa de Alemania dos veces con el Bayern (2013, 2020) y conquistó el Mundial de Clubes dos veces.

"Cuando me uní al Bayern procedente del Stuttgart en 2011, nunca pensé que me quedaría aquí tanto tiempo. Ahora he ampliado mi contrato hasta 2025 y seguiré desempeñando mi papel en la consecución de nuestros objetivos, tanto dentro como fuera del campo", comentó Ulreich.

"Estoy deseando seguir trabajando con Manuel, Daniel Peretz y nuestro entrenador de porteros Michael Rechner. Con Manuel tengo mucho más en común que la pasión por el fútbol: somos amigos", apostilló Ulreich, que tiene 35 años y habitualmente es el reemplazo de Neuer.

"Neuer y Ulreich son sencillamente un 'dream team'. Es un placer verlos trabajar cada día. Se apoyan y motivan mutuamente y ejemplifican los valores que caracterizan al Bayern", declaró el director general del club muniqués, Jan-Christian Dreesen.

"Ulreich ha sido un suplente más que digno de Neuer durante su baja por lesión y sabemos que podemos confiar en él. Desde su reaparición, Neuer ha demostrado que no ha perdido nada de su capacidad. Por eso estamos muy contentos de que esta gran pareja siga jugando en el FC Bayern. No solo son compañeros, sino también amigos, y su 'fair play' juntos es ejemplar", concluyó Dreesen.