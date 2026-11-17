Archivo - Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, en una Asamblea General de la RFEF en Las Rozas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, advirtió este martes que la Liga F Moeve debe profesionalizarse "tanto en el verde como en la gestión de las estructuras de los clubes" para conseguir una mayor visibilidad y aseguró que durante los últimos cuatro años ha creado "una marca que diferencie el fútbol femenino del masculino".

"Desde que la Liga F se convirtiera en profesional, podemos decir que tenemos las bases sólidas para continuar mejorando. Los siguientes retos son conseguir que las asistencias se conviertan en fidelización y estabilidad. Por ejemplo, conseguimos 40.000 espectadores en el Clásico en el Spotify Camp Nou, pero eso es un caso aislado por el interés general del propio partido", comentó en la IV Edición del Business Sport Forum, organizado este martes por Marca y Expansión.

Por ello, la dirigente cree le queda "un trabajo laborioso con los 16 equipos" que conforman la Primera División. "Tenemos que profesionalizarnos tanto en el verde como en la gestión de las estructuras de los clubes. Hay cosas que son más de logística, de horarios, temas de transporte y de accesibilidad a los estadios, porque hay partidos que se disputan en las ciudades deportivas", manifestó.

Como principal objetivo, se propuso "estabilizar o crear un producto seguro" tanto para las marcas como para los operadores, en los ámbitos audiovisual y comercial. "Se ha hecho un trabajo durante estos cuatro años basado en crear un producto diferenciado, aunque todavía tenemos que seguir distinguiéndonos en muchas otras cosas, pero sí hemos conseguido, de alguna manera, diferenciar el fútbol femenino del masculino", valoró.

"Nuestro espectador medio consume fútbol femenino y fútbol masculino, pero también tenemos un sector de la sociedad que solamente ve fútbol femenino y es más familiar, ya que nos consume con personas mayores y niños. Es un ambiente diferente, por lo que hay que saber atacar bien a este sector", detalló.

Mientras que "otra pata grande es la profesionalización de los clubes". "La productividad y la Liga será mejor si conseguimos que los 16 clubes trabajen mejor. Obviamente, tenemos una parte de responsabilidad, de centralizar servicios, dar formación, pero cada uno de los clubes deben tratar de mejorar las estructuras, condiciones de las futbolistas, ya sea con salarios o profesionalizando la y sus trabajadores", señaló.

Aun así, Álvarez se definió como "una defensora absoluta" del talento de la materia prima en España, y recordó que "todos los éxitos de la selección española son fruto del trabajo que los clubes llevan haciendo muchos años", una esencia que, a su juicio, "no se debe perder".

ITURREGI: "TENEMOS LAS CONDICIONES IDÓNEAS PARA PELEAR POR EL MUNDIAL"

Por su parte, la segunda entrenadora de la selección española absoluta femenina, Iraia Iturregi, indicó que esta profesionalización se ha desarrollado fundamentalmente "en el entrenamiento", ya que las jugadoras tienen "muchas herramientas para entrenar mejor".

"Se ha ampliado mucho la incorporación de profesionales especializados en entrenamiento de nutrición, psicología, análisis, lo que ha conllevado a crear entrenamientos individualizados. Esto genera que los 'staffs' técnicos eleven su excelencia y estén en una constante evolución", analizó.

Sin embargo, Iturregi no se mostró conformista y aseguró que siempre se puede mejorar. "Cuando me dicen 'qué diferencia veo en nuestras jugadoras respecto al resto' digo el hambre de seguir ganando. Por ejemplo, al ganar la Liga de Naciones en 2025, se me acercó una jugadora que ya estaba pensando en el Mundial de Brasil 2027", expuso.

Por último, admitió sentirse afortunada por "tener las condiciones idóneas para luchar por ganar el Mundial de Brasil" que se disputará en 2027. "Para seguir ganando campeonatos, la clave está en mejorar las estructuras, incluso de las categorías inferiores para que tengamos a las mejores jugadoras del mundo. Eso también repercute en la fidelización y en crear un producto atractivo. El problema es que muchas veces no se ve esa inversión en el corto plazo porque solo se fijan en los resultados", zanjó.