Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Yan Diomande celebran un gol con el Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid es el nuevo líder de la fase de liga de la Champions tras vencer este martes por 5-1 al PSV en la quinta jornada, gracias a una remontada en la segunda mitad comandada por el liderazgo de Jude Bellingham desde el banquillo, un doblete de Kylian Mbappé y el gol sanador de Vinícius Júnior, para enmendar una primera parte en la que no remataron a puerta y se vieron por detrás en el marcador.

El centrocampista inglés es el director de orquesta de este Real Madrid. José Mourinho lo dejó en el banquillo, pero tras el descanso lideró la reacción de su equipo, dejando atrás la cara más apática de la primera mitad, en la que Ivan Perisic adelantó al PSV desde los once metros. Fede Valverde hizo el empate, después Bellingham se inventó el 2-1 con un recurso de mago y desató al Rey de Europa.

Después, tras quedarse los blancos sin rematar a puerta en los primeros 45 minutos por primera vez desde febrero de 2025, se sumó a la fiesta Mbappé con dos tantos y el quinto fue el que alivió a Vinícius, que volvió a celebrar un gol 98 días después, tras dos palos y fallar un mano a mano. Un Madrid de dos caras que se mantuvo con vida en el partido por la mala puntería de los atacantes del PSV, para seguir con esa velocidad de crucero y colocarse en lo más alto de la tabla a la espera de lo que haga el PSG.

Noche algo fría en Madrid, aunque los más de 4.000 aficionados del equipo neerlandés se encargaron de calentar el ambiente desde el tercer y cuarto anfiteatro apoyando incluso antes del pitido inicial. Y los suyos les correspondieron con la gran primera ocasión: un mano a mano de Ruben van Bommel, hijo del exfutbolista, que no hizo trabajar a Thibaut Courtois con un remate al lateral de la red. Resultado idéntico para la internada de Sergiño Dest por la derecha.

Al equipo de Mourinho le costó carburar y combinar ante la efectiva presión del PSV que, sin embargo, asumía muchos riesgos con una línea muy adelantada. Esto se tradujo en un contragolpe liderado por Mbappé, pero decidió mal y no entendió el desmarque de Arda Güler cuando podía rematar. Vinícius también pudo adelantar al equipo merengue con un disparo potente y preciso que se estrelló en la cruceta en un inicio madridista poco convincente.

Después de muchos minutos del Real Madrid persiguiendo sin éxito el balón que llegó a dominar el equipo neerlandés. Y por jugar con fuego, los blancos se quemaron. Una jugada aislada, que acabó en nada, terminó siendo penalti, VAR mediante, por pisotón de Tchouaméni sobre Sven Mijnans. El incombustible Ivan Perisic no falló y puso el 0-1 pasada la media hora. El PSV acabó la primera mitad rozando el segundo, con ocho remates totales, mientras los blancos aún no habían ni probado al portero.

No le gustó nada a Mourinho el Madrid de los primeros 45 minutos e hizo tres cambios después del descanso: al campo Jude Bellingham, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen. Y en el primer balón que tocó el inglés ya generó peligro, aprovechando la primera incorporación ofensiva de Valverde.

La puesta en escena era otra, y el gol del empate lo demostró. Centro llovido de Vinícius, Diomande se la deja a Güler, que la toca de tacón para que la encañone el centrocampista uruguayo. 1-1 y más de 40 minutos por delante. La grada también ayudó con el gol, y Bellingham, que cogió los galones de líder, estuvo cerca de poner por delante a los suyos con un remate de tijereta al que respondió bien el meta Kovár.

Pero el '5' tenía su mejor obra reservada. Al estilo 'zidanesco', acomodó un rebote en el aire en un par de ocasiones y después se inventó un latigazo con la derecha con una comba imposible para el portero rival. Éxtasis en la grada, que volvía a entonar el 'Hey Jude'.

La fiesta merengue no quedó ahí, faltaba un invitado habitual, Mbappé, que aceptó el regalo de Güler -su segunda asistencia- y la puso en la escuadra dentro del área, tras un error de la zaga rival, para poner el 3- y convertirse en uno de los cinco únicos jugadores que han marcado en siete encuentros seguidos de la Champions, acompañando en esta marca a Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Cavani o Haller.

Mourinho frenó el ímpetu ofensivo introduciendo a Eduardo Camavinga por un Güler ovacionado, y mantuvo a un 'Vini' que perdonó en dos ocasiones el 4-1, una fue al palo y la otra al cuerpo de Kovár. Sí lo convirtió Mbappé, aunque el brasileño tuvo su premio con el 5-1, casi 100 días después de su último tanto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - PSV, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao (Huijsen, min.46), Rüdiger (Konaté, min.46), Cucurella; Silva, Tchouaméni (Bellingham, min.46); Diomande (Brahim Díaz, min.80), Güler (Camavinga, min.70), Vinícius; y Mbappé.

PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic (Gasiorowski, min.70); Wanner (Fernández, min.70), Mijnans, Sano (Flamingo, min.78); Perisic (Bajraktarevic, min.46), Van Bommel (Santos, min.83) y Til.

--GOLES:

0-1, min.32: Ivan Perisic.

1-1, min.50: Fede Valverde.

2-1, min.60: Jude Bellingham.

3-1, min.64: Kylian Mbappé.

4-1, min.84: Kylian Mbappé.

5-1, min.87: Vinícius Júnior.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó a Tchouaméni (min.30), Rüdiger (min.44) y Camavinga (min.81) por parte del Real Madrid. Y a Kostic (min.42) en el PSV.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.