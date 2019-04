Publicado 31/03/2019 22:41:22 CET

Benzema tumba a un valiente Huesca Un gol del francés en el minuto 89 evita que el colista se lleve un valioso punto en su primera visita al Bernabéu

El Real Madrid evitó volver a sumar un tropiezo más en esta temporada en LaLiga Santander después de ganar con muchos apuros este domingo por 3-2 a la SD Huesca, colista de la tabla, que jugó con atrevimiento y con más motivación ante un rival, plagado de los menos habituales y al que el salvó un postrero gol de Karim Benzema.

El delantero francés, ágil en sus acciones pero negado hasta ese momento salvador con el gol, evitó un nuevo disgusto y un alejamiento mayor ya del existente con el FC Barcelona. No firmó un partido brillante el conjunto de Zinédine Zidane, que tuvo que levantar un 0-1 y que tampoco supo sujetar el 2-1 de ventaja ante un equipo azulgrana que ve alejarse un poco más el sueño de la salvación.

Sabía el Huesca lo mucho que se jugaba en una cita histórica. Los resultados de la jornada le obligaban a sumar para agarrarse a sus opciones y tenía claro que el escenario en el que se dibujaba el partido, con un Real Madrid todavía en 'reflexión' y después del siempre incómodo parón internacional, le podía ayudar.

También 'echó una mano' el experimental once que puso en liza Zinédine Zidane en su segundo partido con su hijo Luca defendiendo la portería, sin Modric, Varane, Kroos y Asensio, seguramente pensando en el miércoles y en Mestalla, con otros jugadores como Llorente y, sobre todo, Brahim Díaz, que tuvo algo más de una hora donde dejó algún detalle de la calidad que se le presupone.

El conjunto oscense fue atrevido ante un rival, lastrado de nuevo por un error defensivo. El ímpetu de 'Chimy' 'Avila le permitió arrebatarle el balón a Nacho en la salida y el 'Cucho' Hernández,en la más absoluta de las soledades, envió a la red el pase al corazón del área de su compañero. El Bernabéu, con huecos en sus gradas, también fue más contemplativo de lo habitual y no castigó con dureza ni este inicio ni los minutos posteriores, escuchándose más el 'Sí se puede' de la entusiasta afición visitante.

Pese a ciertas dudas, el equipo madridista trató de llevar el peso del partido y gozó de ocasiones rápidamente para igualar, pero no lo consiguió hasta el minuto 25. Isco, de nuevo titular como Marcelo, volvió a empujar un balón a la red enviado por un voluntarioso Brahim y después de que Benzema no hubiese aprovechado su primer remate ante Santamaría

El gol no alteró demasiado a los visitantes ni aceleró a los locales. El equipo aragonés intentó mantenerse firme atrás y evitar las transiciones madridistas hacia su portería, esperando que su presión provocase algún otro error en la salida de los de Zidane para volver a asustar. El 'Chimy' tuvo la mejor antes del descanso, pero su disparo ante Luca se fue arriba.

BENZEMA SALVA LA VICTORIA

Al Real Madrid le siguió costando tras el descanso ser más regular en su fútbol y generar ocasiones con más continuidad ante un Santamaía de nuevo seguro en un peligroso disparo de Benzema. Aún así, parecía tener más controlado el partido y el Huesca, también menos fiero en su presión, no conseguía asomarse, con un buen trabajo en la contención de Llorente.

Entonces apareció la calidad del conjunto blanco. Gareth Bale, hasta entonces en otro discreto partido, dibujó un preciso pase desde la derecha con el exterior de su zurda hacia la cabeza de Benzema, su golpeo parabólico superó a Santamaría, aunque fue Ceballos el que la empujase definitivamente para complicarle las cosas a su rival. El goleador Enric Gallego fue su primera medida para buscar la remontada, aunque segundos antes Yangel Herrera había podido empatar.

Más claro fue la que perdonó en boca de gol Bale para haber podido sentenciar a un Huesca que empezaba a perder algo la fe según decaía su físico. Sin embargo, encontró un aliado en el balón parado y Etxeita cabeceó a la red para empatar y encontrar esa energía extra en el campo y en la grada.

Zidane tiró entonces de Mariano para no dejar escapar los puntos ante un rival cuya necesidad era mayor y que iba a defender con uñas y dientes un punto valioso. No contaba con la calidad de Benzema, que encontró la puntería que no le había acompañado para frustrar al colista con otra parábola, esta con su pie derecho, pero no a su inquebrantable afición.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - SD HUESCA, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Luca Zidane; Odriozola, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Ceballos, Llorente (Mariano, min.78), Isco (Valverde, min.75); Bale, Benzema y Brahim (Lucas Vázquez, min.64).

SD HUESCA: Santamaría; Mantovani, Exteita, Pulido; Herrera, Musto, Moi Gómez, Rivera (Juanpi, min.78), Galán; 'Chimy' Ávila (Gallego, min.63) y 'Cucho' Hernández (Gallar, min.82).

--GOLES:

0-1, minuto 3. 'Cucho' Hernández.

1-1, minuto 25. Isco.

2-1, minuto 62. Ceballos.

2-2, minuto 74. Etxeita.

3-2, minuto 89. Benzema.

--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó a Nacho (mn.66), por el Real Madrid, y a Pulido (min.48), Musto (min.51), por la SD Huesca.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.