El Betis cumple ante Ludogorest con la primera victoria europea

El Real Betis firmó este jueves su primera victoria del curso en la Liga Europa al ganar a domicilio (0-2) al Ludogorest, en la segunda jornada de competición, un choque con rotaciones y sin sufrir gracias a los goles de Gio Lo Celso y 'Son' en propia puerta.

El cuadro andaluz se encontró con un Ludogorest replegado, con frío y lluvia en el Huvepharma Arena de Razgrad. El equipo búlgaro apostó por aguantar y buscar la contra con Caio Vidal y Eric Bile, pero el Betis no lo permitió. Los de Manuel Pellegrini tuvieron control del encuentro con un Lo Celso al mando de las operaciones.

Por si fuera poco, el argentino marcó la diferencia con un golazo a la media hora de juego, tras una buena presión de Natan para recuperar el balón. La pelota quedó suelta para un Lo Celso que remató con una rosca perfecta al segundo palo, el 0-1 que mandó al descanso a pesar de la última ocasión del Ludogorest.

'Son', Francisco Javier Hidalgo Gómez, sevillano de los locales, rozó la falta directa, la mejor ocasión de los suyos. El Betis se dejó ir en la reanudación, frío a la salida de vestuarios, pero el propio 'Son', reconocido socio verdiblanco, hizo en propia puerta el 0-2 tras un remate fallido de Junior Firpo. Los de Pellegrini cargaron bien el ataque, con muchos efectivos.

El 0-2 de la tranquilidad permitió ver de nuevo a Lo Celso al mando y a los visitantes guardando fuerzas. Además de las rotaciones, el técnico bético no necesitó quemar naves, aunque dio entrada a Abde para los últimos 20 minutos. El extremo se encontró con el poste en la opción de sentenciar aunque el cuadro local, con algo más de posesión, amenazó en los últimos minutos.

Álvaro Valles salvó una importante portería a cero, pese a un error con susto al final que corrigió Natan, y los de Pellegrini lograron su primera victoria en Liga Europa, cuatro puntos, tras el empate en la primera jornada contra el Nottingham Forest.