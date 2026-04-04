El Betis no puede con el Espanyol y la Real se acerca a la quinta plaza

Real Sociedad - Levante UD - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El equipo bético tuvo más ocasiones que el perico, pero ambos siguen en mala racha

La Real superó al Levante y aspira a la Champions

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad venció sin problemas (2-0) al Levante este sábado en la jornada 30 de LaLiga EA Sports y encontró además el favor después del Real Betis, que no pudo (0-0) contra el Espanyol, para acercarse a la quinta posición.

El equipo vasco amplió su horizonte a esa posible plaza de más para la Champions en la liga española cuando en turno de tarde el Betis no encontró efectividad, dos meses ya sin ganar. La racha, aún peor del Espanyol, que no conoce la victoria en 2026, también se dejó notar. En La Cartuja, el Betis fue el equipo que buscó el gol en el primer tiempo, mientras que el Espanyol trató de hacerse fuerte en defensa y no le dio para generar nada en ataque.

Así, el conjunto andaluz tuvo varias aproximaciones con peligro, buenas aunque contadas conexiones que no cambiaron el 0-0 al descanso. Al Cucho Hernández le cayeron varios buenos balones, pero no estuvo fino el delantero local, como tampoco Aitor Ruibal para rematar un pase de la muerte de Héctor Bellerín en área pequeña. Marko Dmitrovic dejó varias estiradas y el partido siguió en el guion del Betis en el segundo tiempo.

Manuel Pellegrini metió a Abde, al Chimy Ávila y al canterano Pablo García, quien tuvo un balón al larguero y la última ya en el descuento desviada por poco. Edu Expósito tuvo la mejor de los de Manolo González, dando por más bueno el punto que un Betis que se quedó en 45 puntos, por los 41 de la Real y de un RC Celta que tiene que jugar este domingo contra el Valencia.

El equipo 'txuri-urdin' recuperó el sabor de la victoria tras caer contra el Villarreal antes del parón por selecciones, con una actuación muy superior a un Levante que venía de cuatro jornadas sin perder. El equipo 'granota' vio frenada su progresión por salir de la zona de descenso, mientras que la Real ya mira a la Champions.

Los de Pellegrino Matarazzo salieron fuertes y rozando el gol por medio de Mikel Oyarzabal, pero fue Jon Martín quien adelantó a los locales a la media hora. Kareem Tunde tuvo la visitante del primer acto, pero la Real mantuvo su llegada constante en el segundo tiempo, cuando Mathew Ryan empezó a destacar.

El meta del Levante salvó a los suyos, igual que los postes, y el marcador corto mantuvo en suspense a Anoeta, viendo alguna salida con peligro de los visitantes, mejor los azulgrana con la entrada de Iván Romero. Entonces, Brais Méndez terminó con la emoción a diez minutos del final (2-0) y alargó la fiesta en San Sebastián.