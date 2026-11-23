Archivo - El delantero del Real Betis Troy Parrott durante un partido de la Liga de Campeones. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este martes al Slovan de Bratislava en el Tehelné pole (21.00 horas), en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los verdiblancos quieren volver a la senda del triunfo en la máxima competición continental tras caer ante el Dortmund y así sumar tres puntos que los volverían a meter de lleno en la lucha por el Top 8.

El Real Betis regresa a la máxima competición continental para afrontar la segunda mitad de la fase liga, a la que llega con nueve puntos, 11º clasificado e igualado a puntos con el cuarto puesto. Así, la visita a Eslovaquia para medirse al Slovan, farolillo rojo de la clasificación y único equipo que no ha puntuado en las cuatro primeras jornadas, se antoja clave para devenir de los hispalenses en la Champions League.

Y es que, pese a la derrota en Dortmund en la anterior jornada, la marcha de los andaluces en la máxima es notable, con nueve puntos en su haber. De hecho, sumar tres puntos en Bratislava supondría, la clasificación virtual para los 'playoffs', ya que en las dos ediciones con fase liga, 12 puntos han bastado para al menos ser 21º. Además, le meterían de lleno en la pelea por el Top 8, que se jugaría en las últimas tres jornadas, en las que recibe a Como y Arsenal y visita Múnich.

Un partido al que los pupilos de Manuel Pellegrini llegan con la sensación agridulce empate en el derbi sevillano ante el Sevilla, donde un gol en el descuento les privó de ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aun así, los verdiblancos sumaron su octavo partido sin perder lejos de casa, donde ya consiguieron el triunfo en la primera jornada de la Liga de Campeones en Lille. Una marcha totalmente contrapuesta a la de su rival, que no gana como local desde mediados de agosto.

En lo deportivo, el Betis viaja a tierras eslovacas con las bajas de Dani Ceballos, José Antonio Morante e Iker Losada, pero con la buena noticia de la recuperación de Antony, que se estrenó como goleador en la temporada ante el Sevilla. Además, Troy Parrott, suplente en el Pizjuán, podría volver al once, así como Nelson Deossa, titular en dos de los últimos tres compromisos verdiblancos en Champions.

Un once en el que, a priori, no estará Anthony en el costado derecho, puesto por el que pugnarán Aitor Ruibal, goleador en Dortmund, y Roro Riquelme, clave con tres goles en las dos últimas victorias del Real Betis. En defensa, Diego Llorente podría dar descanso a Natan, con Valentín Gómez y Ángel Ortiz con bastantes opciones de ocupar los laterales en detrimento de Bellerín y Fran García.

Por su parte, el conjunto local, dirigido por el exjugador de FC Barcelona y Manchester City Yaya Toure, y en el que son duda Suleiman Camara, Roman Cerepkai y Artur Gajdos, buscará no conceder la que sería su cuarta goleada en Champions. Hasta el momento, todos los partidos los ha perdido por tres o más goles, siendo el equipo más goleado de la competición (17) y menos realizador (1). Además, ha perdido en los dos únicos precedentes en Champions ante equipos españoles.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SLOVAN BRATISLAVA: Popovic; Matsuoka, Bajric, Markovic, Cruz; Barseghyan, Ibrahim, Pokorny, Martínez, Marcelli; y Sporar.

REAL BETIS: Vallés; Ortiz; Llorente, Bartra, Fran García; Fornals, Deossa; Ruibal, Isco, Ez Abde; y Parrott.

--ÁRBITRO: Jérome Brisard (FRA).

--ESTADIO: Tehelné pole de Bratislava.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.