El Betis-Real Madrid abrirá la jornada 32 de LaLiga EA Sports el viernes 24 de abril

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Real Betis-Real Madrid será el partido encargado de abrir la jornada 32 de LaLiga EA Sports, según ha anunciado este sábado LaLiga, que también ha desvelado los horarios de la jornada 33, intersemanal y que se disputará previamente.
La jornada 32 finalizará el lunes 27 de abril con el RCD Espanyol-Levante UD; mientras, el líder FC Barcelona visitará al Getafe el sábado 25 (16.15 horas), y el Atlético de Madrid recibirá al Athletic Club ese mismo día a las 21.00 horas.
Mientras, en la jornada 33, que comenzará el martes 21 de abril con el Athletic-Osasuna (19.00 horas) y que se cerrará el jueves 23 con el Real Oviedo-Villarreal (21.30 horas), los azulgranas se enfrentarán al RC Celta en el Spotify Camp Nou el miércoles 22 a las 21.30 horas.
Además, los de Álvaro Arbeloa afrontarán su duelo ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu el martes 21 a las 21.30 horas, y los de Diego Pablo Simeone visitarán al Elche el miércoles 22 a las 19.00 horas.
--HORARIOS DE LALIGA EA SPORTS.
-JORNADA 32.
-Viernes 24 de abril.
Real Betis - Real Madrid 21.00 horas.
-Sábado 25 de abril.
Deportivo Alavés - RCD Mallorca 14.00 horas.
Getafe CF - FC Barcelona 16.15 horas.
Valencia CF Girona FC 18.30 horas.
Atlético de Madrid - Athletic Club 21.00 horas.
-Domingo 26 de abril.
Rayo Vallecano - Real Sociedad 14.00 horas.
Real Oviedo - Elche CF 16.15 horas.
CA Osasuna - Sevilla FC18.30 horas.
Villarreal CF - RC Celta 21.00 horas.
-Lunes 27 de abril.
RCD Espanyol - Levante UD 21.00 horas.
-JORNADA 33.
-Martes 21 de abril.
Athletic Club - CA Osasuna19.00 horas.
RCD Mallorca - Valencia CF19.00 horas.
Real Madrid - Deportivo Alavés 21.30 horas.
Girona FC - Real Betis 21.30 horas.
-Miércoles 22 de abril.
Elche CF - Atlético de Madrid19.00 horas.
Real Sociedad - Getafe CF 20.00 horas.
FC Barcelona - RC Celta21.30 horas.
-Jueves 23 de abril.
Levante UD - Sevilla FC19.00 horas.
Rayo Vallecano - RCD Espanyol20.00 horas.
Real Oviedo - Villarreal CF 21.30 horas.