El Betis remonta al Elche y el Alavés acalla al Rayo de camino a cuartos de final en la Copa del Rey

'Chimy' Ávila celebra un gol con el Betis frente al Elche en la Copa del Rey MAPFRE.
'Chimy' Ávila celebra un gol con el Betis frente al Elche en la Copa del Rey MAPFRE. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 23:07
   MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés se han clasificado este miércoles para los cuartos de final en la Copa del Rey MAPFRE gracias a sus respectivas victorias ante el Elche CF, por 2-1 en La Cartuja, y contra el Rayo Vallecano, por 2-0 en Mendizorrotza.

   En tierras sevillanas, el Elche achicó bien atrás durante la primera mitad y se empezó a soltar después del descanso, generando una ocasión de peligro en el 57' y que salvó Aitor Ruibal despejando a córner. Sin embargo, en ese mismo saque de esquina falló la defensa bética y el balón quedó a merced de Léo Petrot, quien lo domó y metió a bocajarro.

   De inmediato reaccionó el Betis, primero con una oportunidad de Pablo García y luego ya sí con el premio del 1-1 en el minuto 68, marcado por 'Chimy' Ávila con un derechazo dentro del área rival tras un ataque raudo y asistencia rasa de Pablo Fornals. Con esa inercia, los locales hicieron el 2-1 en el 80', pero con cierta polémica por posible falta de Ruibal.

   Habiendo recuperado la pelota en la zona del extremo derecho con un empujón, sin sanción a ojos del árbitro Jesús Gil Manzano ni del VAR, el capitán verdiblanco también asistió raso a 'Chimy' Ávila y éste batió por abajo igualmente al portero del Elche. Pese a los últimos coletazos en el largo tiempo de descuento, el equipo ilicitano consumó su derrota.

   Por otro lado, en Vitoria, se le agotó pronto la paciencia a Íñigo Pérez por la discreta versión de su equipo e hizo dos sustituciones poco antes del descanso, retirando al lesionado Sergio Camello y al enfadado Iván Balliu. Aunque eso mejoró un poco la cara del Rayo, Toni Martínez adelantó al Alavés nada más empezar la segunda mitad y con algo de suerte.

   Tras un rebote, el balón llegó a Aitor Mañas y éste centró, también de forma mordida por otro rechace; Toni Martínez remató en semivolea y en su celebración del 1-0 mandó callar a alguien o a cierto sector de la grada. No obstante, el estadio vibró con los suyos y se frotó las manos por la roja directa que recibió Isi Palazón en el 69' por una entrada muy alta.

   Así, el conjunto 'babazorro' dominó el ritmo del partido y en el 89' sentenció su victoria con un gol de Carlos Vicente en un contragolpe sui géneris debido a una mala salida del portero Dani Cárdenas para despejar un balón bombeado y sin haberse entendido con su compañero defensor.

