Bielorrusia mantiene sus competiciones de fútbol y hockey hielo a pesar de la amenaza del coronavirus

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La liga de fútbol bielorrusa es la única competición UEFA que se mantiene activa, después de que el presidente del país, Alexander Lukashenko, se negase a cerrar los estadios de fútbol y los pabellones de hockey sobre hielo, el deporte más popular de la república del Este de Europa, ante la amenaza del coronavirus.

De hecho, Lukashenko participó este fin de semana en un torneo amistoso de hockey sobre hielo, ante unas gradas llenas de gente. "Es mejor morir de pie que vivir de rodillas", aseguró. Mientras, el campeonato de fútbol sigue adelante tras iniciarse a mediados de este mes de marzo.

El país, con casi nueve millones y medio de habitantes, no registra los casos de contagiados por coronavirus y no ha cerrado las fronteras. "Veo a Rusia y algunas personas están ganando mucho con las apuestas, y antes no conocían a nuestros equipos. Alguien está perdiendo, alguien está ganando. Todo es útil", aseguró Lukashenko sobre las apuestas deportivas.